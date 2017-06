Acordo enfraquecido

00:00 · 07.06.2017

A saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, anunciada pelo presidente Donald Trump, representa ameaça ao futuro climático do Planeta. A decisão de abandonar o compromisso de reduzir, até 2025, a emissão de gases de efeito estufa entre 26% e 28% (sobre 2005) foi amplamente reprovada por estadistas, cientistas e ativistas ambientais.

A alegação de que as metas de redução de irradiação de gases poluentes é desvantajosa para os interesses econômicos dos EUA se mostra inteiramente ilógica, uma vez que até mesmo empresas gigantes daquele país, dos ramos de tecnologia e petróleo, condenaram a polêmica deliberação.

Segundo especialistas, os Estados Unidos dispõem de condições propícias para crescer em meio ao esforço de adequação internacional que visa a evitar a aceleração do aquecimento global neste século. Sem embasamento científico e explicações tecnicamente convincentes, a Casa Branca parece guiada pela contumácia e arbitrariedade de um chefe populista que se limita a frases feitas. Enquanto mais de 190 nações estão dispostas a, no mínimo, tentar evoluir na questão, a maior potência teima em andar na contramão, mesmo diante de dados que evidenciam a chocante mudança que a ação humana vem gerando à Terra.

O ano de 2016 registrou nível recorde de emissão de dióxido de carbono, fato que torna o Acordo de Paris indispensável. É certo que a Terra passa, inevitavelmente, por ciclos climáticos, mas, para os especialistas, está claro que o modelo inconsequente de produção industrial e transporte aligeira esse fenômeno. A hora é de contê-lo para garantir que as gerações seguintes não sofram com temperaturas demasiadamente elevadas. A intenção do Acordo de Paris é limitar a elevação da temperatura até 2 graus. Resultado de árdua negociação, o tratado tem lacunas, mas é o melhor que se conseguiu costurar e precisa ser respeitado.

De acordo com a Organização Mundial da Meteorologia (OMM), no pior dos cenários, sem o apoio da principal economia, poderá haver aumento de 0,3 grau centígrado na temperatura mundial. Apesar de a retirada dos Estados Unidos do pacto fragilizar significativamente os objetivos firmados, o Acordo de Paris não está morto.

A omissão norte-americana quanto ao assunto, inclusive, faz com que a nação se enfraqueça em termos diplomáticos e de liderança global. O comando do movimento se desloca para a China e a União Europeia. Essas partes reafirmaram o empenho em fazer a transição para o uso de energia limpa, classificando o Acordo de Paris como um "feito histórico e irreversível".

É valioso que, enfim, a comunidade internacional esteja consciente e unida em prol do crescimento econômico que respeita o ambiente, a saúde da população e a preservação de espécies da flora e da fauna. Não há mais espaço para ir contra essa tendência, a não ser por razões estritamente individualistas, imprudentes e até levianas. Os movimentos contrários tendem a ficar isolados e assim deverá ser o caso dos Estados Unidos.

Ressalta-se que, mesmo que o Acordo de Paris obtenha êxito, as condições climáticas não serão ideais, pois o estrago feito ao longo dos últimos séculos será sentido por muito tempo. No entanto, este é um nítido momento de inflexão, a partir do qual se prioriza a sustentação da vida qualitativa para os que herdarão o Planeta.