Aberto o ano legislativo

00:00 · 02.02.2017

Com o favoritismo da chapa encabeçada pelo deputado Rodrigo Maia, que tem o apoio do governo, procede-se hoje a eleição para a mesa diretora da Câmara dos Deputados, finda a qual o Congresso Nacional abre o ano legislativo, voltando a funcionar plenamente. Ontem, o cearense Eunício Oliveira foi escolhido, em eleição tranquila, para ocupar a Presidência do Senado Federal, no próximo biênio.

No Ceará, também serão instalados hoje os trabalhos na Assembleia Legislativa, com a apresentação da mensagem do governador do Estado. Ontem, foi empossada sua mesa diretora, tendo à frente o deputado Zezinho Albuquerque.

O início das atividades legislativas faz as atenções gerais do País se voltarem para as discussões e votações que se processarão em seus plenários. À medida que crescem os desafios nos âmbitos da política e da economia, entre outras esferas, amplia-se a importância da atuação das Casas Legislativas, sem as quais não se pode falar em Democracia representativa nos tempos modernos.

Caberá ao Congresso Nacional travar discussões sobre temas polêmicos, como as reformas trabalhista, tributária e da Previdência Social. À Comissão de Constituição e Justiça do Senado competirá aprovar o nome indicado para substituir o falecido ministro Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal. O mesmo órgão colegiado terá ainda a atribuição constitucional, em setembro próximo, de aprovar o nome indicado para o cargo de procurador-geral da República.

Independentemente das pressões oriundas de forças internas ou de outros poderes, as atribuições de determinar quais matérias irão à votação ou como será o ritmo da análise de determinadas questões são de competência dos chefes do Congresso Nacional.

Cientes da responsabilidade desses cargos, os grupos parlamentares se lançaram à disputa pelos comandos das Casas. No Senado, a batalha pela Presidência foi solucionada através da negociação com a base do governo e a oposição.

Mas, na Câmara, os interesses foram e são mais conflitantes. O presidente, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), foi alvo de diferentes mecanismos para barrar sua candidatura. Numa das tentativas, os seus adversários entraram com ação no Supremo Tribunal Federal para impedir a reeleição sob o argumento de que a recondução do atual presidente seria inconstitucional. Um de seus concorrentes é o deputado cearense André Figueiredo (PDT), que conseguiu o apoio da bancada do PT e alimenta a expectativa de conseguir, hoje, levar a disputa para o segundo turno.

Em âmbito local, Assembleia Legislativa terá de proporcionar condições satisfatórias para que os gestores consigam desenvolver ações para assegurar o progresso do Ceará, mesmo em face das contenções orçamentárias e das medidas para o enxugamento da máquina. A Câmara Municipal de Fortaleza inicia uma nova legislatura, com a renovação de 26 cadeiras dentre os 43 vereadores.

A atividade política, que se exerce nas Casas Legislativas, está com baixo conceito perante a opinião pública, em decorrência do envolvimento de muitos de seus expressivos membros em escândalos de corrupção. Não se deve, porém, confundir a natureza da instituição com os atos individuais de seus membros.

O Congresso Nacional é um poder independente da República que merece respeito de todos os cidadãos. Dessa maneira, a esperança da opinião pública é que, neste ano, os seus dirigentes se mostrem à altura dos cargos e da missão histórica que lhes está sendo reservada.