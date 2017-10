A verdade de Lacerda

00:00 · 14.10.2017

Somos um povo honrado, governado por ladrões". A frase não é minha, é de Carlos Lacerda, na campanha que terminou com o suicídio de Getúlio Vargas. De minha parte, não considero o povo brasileiro tão honrado assim. É um povo bom, capaz de fazer algumas maravilhas, inclusive nas duas pontas da moral política. O exemplo mais evidente é a representação política composta por parlamentares de todos os níveis, que se notabilizam pelas propinas, que incluem desde o dinheiro até a dança dos cargos públicos. As exceções são poucas e nem sempre reconhecidas. O progresso que o Brasil obteve, nesses tempos corruptos, nem sempre foi isento de maracutaias. A frase de Lacerda, em 1954, continua valendo, mas é discutível a honradez do povo que pratica a violência em vários níveis.

A incapacidade de escolher valores continua a mandar para o Legislativo e ao Executivo muitos políticos escandalosamente corruptos. No Brasil da chamada redemocratização, de 1985 pra cá, a classe política não cumpriu nada em termos de valores morais. Dos presidentes eleitos, até os dias atuais, só se salvou o vice Itamar Franco, que concluiu o mandato do desastrado Collor de Melo. Esse devia ter servido de lição a todos que o sucederam. Mas, não. As coisas só se agravaram. Principalmente, nos governos petistas, nos quais a corrupção contaminou a política nacional, desde o menor município, aos grandes estados da Federação. E tudo isso com a conivência do PMDB, que jogou fora sua história, para se transformar neste mar de lama atual, que arrastou para o lamaçal, uma enxurrada de "partidos".

Insisto numa reforma radical e urgente, com a extinção de todos os partidos, pois nenhum teve ou tem compromisso com o Brasil - carente de homens de vergonha e de caráter. As instituições que compõem o País precisam acordar diante dessa calamidade a que chegou a vida pública, sobretudo após a fratura a que a Lava-Jato expôs ao Brasil, a nós mesmos e ao mundo. Eu já disse e repito: o presidente Temer não estava preparado e, se fosse um homem correto, teria renunciado junto com a Dilma, dado que a transição exigia um cidadão com qualidades e dignidade. Hoje, Temer recebe a pecha de chefe da quadrilha e de gangue do Ministério Público e da Polícia Federal, e vai aliciar deputados para se manter no Poder. Este é o Brasil que Lacerda denunciou.

Humberto Mendonça

Empresário