A pescaria

00:00 · 23.12.2017

Se há um entretenimento que enche a alma nas horas de folga e que faz esquecer, por momentos, as muitas atribulações do dia a dia, é uma proveitosa pescaria de caniço e linha. O peixe, quando bem fisgado, fica, em vão, a debater-se num desesperado rodopio dentro d'água, enquanto o pescador vai forçando, devagarinho, o encontro com a vítima, até que a tem sob seu inteiro domínio em terra firme, ou dentro do barco. Se nesse esforço o peixe consegue libertar-se, ninguém lamenta, faz parte da empreitada. Sorte do peixe. O amigo chegou no dia e hora marcados, conduzindo todos os apetrechos necessários ao regalo: caniços, linha, material de isca, anzóis e chumbadas de reserva, além de pequena churrasqueira, sal refinado, pequeno saco de carvão vegetal e espetos de madeira. Não se esqueceu do melhor acompanhamento de tudo: um isopor com latas de cerveja gelada.

Qual a razão da presença de churrasqueira, espetos, carvão e sal refinado? Muitos pescadores, e no grupo me incluo, dão valor a um peixinho assado na hora para ser deglutido com cerveja enquanto, de caniço em punho, aguardam a fisgada de outros que poderão ter o mesmo destino. Em poucos momentos estávamos à margem da represa e não perdemos tempo em lançar n'água os artifícios de pesca.

Como engodo do anzol, veio metade de um coração bovino, que em parte foi cortado em pequeninas fatias. Os peixes, entretanto, não aprovaram a isca. Após duas horas de frustradas tentativas, desistimos. Nem mesmo um simples exemplar nos ferrou o anzol. O dia era do peixe e não do pescador. Para diminuir o fracasso da jornada, levamos à churrasqueira, que há muito ardia, o resto do coração bovino e o devoramos como tira-gosto da cerveja que continuava gelada ao agrado de todos.

Crescêncio Marinho de Pinho. Escritor