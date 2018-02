A Intervenção no Rio, demorou!

00:00 · 24.02.2018 por Eduardo Gibson Martins - Juiz de Direito

Há quase meio século que a população do Rio de Janeiro vem sendo refém de um poder paralelo abominável e que insiste em tripudiar sobre o poder público estadual, e também sobre o próprio governo federal, como admitiu Temer quando falou em "metástase", a partir do tumor-mor, no Rio. Se o câncer se espalha pelo País, no Rio já há septicemia, como faz prova o vil tombamento de incontáveis vítimas da brutalidade cotidiana dos traficantes ou da chuva de balas perdidas nos embates com facções rivais, atingindo principalmente crianças e adolescentes.

Armas de guerra são utilizadas pelo tráfico, como fuzis de última geração capazes de derrubar aviões, enquanto policiais do Estado, quando muito, respondem com armas obsoletas e sucateadas, fruto de governos lenientes e corruptos em tempos de desenfreado armamento dos morros cariocas. É guerra. E desigual. Como não intervir?

Argumentar sempre que o problema é estrutural; que não há preparo das Forças Armadas; que a legislação precisa ser adaptada; que o Estado continuará sendo omisso; que a questão é ideológica etc. Serve apenas para alimentar uma já insuportável inércia do governo constituído no combate a um governo paralelo, cruel e letal, dando voz aos que nos tacham de "república de bananas".

Os paradigmas, hoje, são outros, inclusive quanto ao papel interno das FFAA. Em 2008, quando aluno da Escola Superior de Guerra, já alertava para a necessidade urgente do emprego das FFAA no combate ao tráfico no Rio, dada a flagrante cooptação e incapacidade das forças policiais do Estado. Entrevistei o então Comandante Militar do Leste, General Cesário; o Sr. Mariano Beltrame; e um líder comunitário de morro, e concluí que não haveria banho de sangue se houvesse a tomada do Morro do Alemão, então inexpugnável, com a participação das FFAA, por duas razões básicas: o embate com a PM se dava porque os traficantes não admitiam tal ousadia dos policiais, já que os tinham como aliados; e não havia nenhum interesse em enfrentar forças material e numericamente superiores que usariam blindados e helicópteros.

Minha tese foi desprezada, mas aconteceu exatamente o que previra e, assim, em 2010, foram hasteadas no topo do Alemão as bandeiras do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil, sem sangue.

No último dia 7/2, ante o recrudescimento do crime organizado no Rio, escrevi a colega da ESG que só havia uma solução: intervenção federal com interventor militar. Nove dias depois aconteceu. Mas demorou. Foi só um primeiro passo, que, saindo de uma abissal inércia, é sempre ousado, mas os ajustes virão depois, com a própria experiência. Inaceitável é pecar por omissão de socorro. Povos tornados reféns pelo Estado Islâmico priorizaram o banimento desse seu monstruoso algoz, o fazendo em circunstâncias bem mais adversas. Mutatis mutandis, é o que se tenta fazer no Rio de Janeiro.