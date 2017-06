À espera do reencontro

00:00 · 12.06.2017

Apesar de os órgãos de Segurança Pública não disporem de cadastro nacional atualizado, capaz de expor qual é a verdadeira dimensão do problema, o Ministério da Justiça estima que, aproximadamente, 40 mil crianças e adolescentes desaparecem por ano no Brasil. O dado, por si só, reforça o quanto imperioso é fortalecer as ações de combate e colocar esta demanda entre as prioridades. Ao analisar as poucas ferramentas oferecidas a pais e mães que já estão numa exaustiva jornada de procura por seus filhos, mostra-se ainda mais urgente a necessidade de revigorar essa rede de proteção.

O governo federal lançou em 2010 um portal na Internet com o intuito de reunir registros detalhados sobre crianças e adolescentes desaparecidos em todo o País. O propósito era que o instrumento ampliasse a difusão de informações, contudo, a última atualização foi realizada em março de 2015. Desde então, o total de desaparecimentos de pessoas até 18 anos, contabilizados por tal sistema, soma apenas 369 casos. No ano passado, as autoridades justificaram que o mecanismo depende principalmente da adesão voluntária dos estados.

A falta de convergência entre as unidades da Federação é outro entrave. Por não haver ainda um sistema unificado com todos os Boletins de Ocorrência, é comum que, quando uma criança cearense desaparecida é encontrada em São Paulo, por exemplo, a Polícia paulista tenha dificuldades em identificar a vítima e descobrir o local de origem dela. Para tentar eliminar essa carência, o Ministério da Justiça anuncia que iniciou o processo de integração por meio da Rede Infoseg (Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização) e do Sinesp (Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas).

Outra queixa habitual, mencionada por famílias que enfrentam ou já vivenciaram tal drama, é a quase inexistência de delegacias especializadas em garantir o suporte pertinente. Dessa forma, a maioria das famílias costuma recorrer a veículos de comunicação ou às redes sociais para tentar localizar os parentes por considerar que é a estratégia mais eficaz. Destacam-se também os trabalhos executados por voluntários em associações sem fins lucrativos.

No Rio de Janeiro, a ONG SOS Criança Desaparecida mantém um banco de dados para auxiliar nas buscas. Conforme o balanço da entidade, que contempla os últimos 22 anos, o Estado teve 3,4 mil crianças desaparecidas.

As causas do desaparecimento podem ser várias, como rapto, fuga, perda e aliciamento. Com a aprovação da Lei de Combate ao Tráfico de Pessoas, em outubro de 2016, o governo pretende reprimir o agenciamento de pessoas, com a finalidade de remover-lhes partes do corpo, adoção ilegal, enviá-las para outros estados ou países e submetê-las a situações de exploração sexual ou a condições análogas ao trabalho escravo.

Essa lei prevê pena de 4 a 8 anos para o agente criminoso, além de multa, aumentada de um terço até a metade, se cometido contra criança e adolescente. Estabelece ainda a criação de políticas públicas interdisciplinares que envolvam profissionais de diferentes áreas. O texto também prescreve a cooperação entre órgãos dos sistemas de Justiça e segurança nacionais e internacionais.

A falta de informações sobre o destino de um filho pode destruir a vida de sua família. A ausência de estrutura adequada, voltada exclusivamente à elucidação desses casos, não se justifica diante do aumento do número dos desaparecidos.