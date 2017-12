A decisão do Quorum

00:00 · 14.12.2017

Numa elogiável postura operacional que há sinalizado sua atuação nos últimos meses, o Comité de Política Monetária fixou os juros em 7%, deliberação que suscitou aplausos do empresariado, por suas entidades representativas. Os editoriais de mídia enalteceram o gradual decesso da Taxa Selic que agora chegou a um patamar estimulante para as atividades empresariais, contribuição inestimável ao crescimento econômico do País.

A cada 40 dias, o CPM, sem alardes antecipados, punha à prova essa nova e salutar diretriz, como forma de incentivar as atividades produtivas, sem as taxas escorchantes que chegaram a 14%, gerando protestos dos segmentos financeiros do País, com ressonância junto aos parceiros internacionais.

Se antes se verberava a Selic em patamar insustentável, agora é justo que se louve a situação operante daquele Órgão vinculado ao Banco Central.

Todas as entidades, como federações de Indústria e de Comércio louvaram a medida praticada pelo Bacen, favorecendo a imagem do próprio Governo, ora comandado por Michel Temer, que há enfrentado sérios desafios para sobreviver às denúncias como as de que hoje foi alvo por parte do ex-Procurador da PGR, Rodrigo Janot.

Espera-se que a concorrência desse novo empreendimento operativo contribua, positivamente, para impulsionar a expansão de nossas atividades produtivas, encaminhando o Brasil para uma trilha bem menos sinuosa como anteriormente se registrava entre nós.

Se apenas agora se chegou a essa senda retilínea, é o caso de repetir o adágio: "a pressa é inimiga da perfeição".

Mauro Benevides. Jornalista