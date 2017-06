00:00 · 10.06.2017

Nos velhos tempos do clericato sobralense, em seu Seminário - que chegou a congregar 110 alunos, sob rígido regulamento - havia o costume diário de um seminarista deslocar-se até Sobral, a 3 km, para ajudar na missa de D. José (1882-1959) em seu Palácio. Do 1º ao 6º ano todos os alunos eram obrigados a cumprir esse mister.

Saíam do Seminário à tardinha, regressando no dia seguinte, após o café matinal. Uns planejavam omitir-se com medo dos carões do bispo, outros cumpriam a missão com alegria por afastar-se da soturna Betânia, mormente nos dias de sábado, pois geralmente o bispo os convidava a passar o domingo em Palácio.

Depois, era-lhes agradável rever o progresso sobralense: loja Park-royal, Bar Cascatinha, o movimento da Praça da Coluna da Hora, rodeada de belos carros de aluguel e, à noite, da janela do Palácio, ouvir a Amplificadora Tabajara, com alto-falante no centro da Praça da Ema, contígua ao Palácio. Certo sábado, é escalado para ajudar à missa do bispo-conde um seminarista-novato, oriundo de uma fazenda lá pras bandas de Santa Quitéria. À hora do almoço, enquanto D. José, recolhido em seu gabinete, lia o Breviário, bateram-lhe à porta. - Quem é?... Quem é? - indaga o antístite com toda a sua fleuma. - Sr. Bispo - diz o seminarista, - D. Maria (cozinheira) manda avisar que a boia está pronta. O bispo tem um daqueles rompantes e, abrindo a porta, detona: -"Boia"!... Isso é termo de portão de feira... "Boia", matuto, é linguagem de vaqueiro.

Francisco Silveira Souza - Advogado e escritor