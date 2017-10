00:00 · 12.10.2017

Às vésperas de completar um ano, a Lei 13.281/2016, sancionada em 1º de novembro de 2016, e que permite abertura de processo de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de qualquer condutor que complete 20 pontos, o Detran-CE já abriu 4.212 processos do tipo. Esta foi a matéria mais lida, ontem, no Diário do Nordeste.