00:00 · 17.07.2018

Atualmente, 39 policiais militares estão presos e submetidos a uma rotina de regras no 5º Batalhão da Polícia Militar do Ceará. Quem conhece o local, conta que as condições insalubres se assemelham às observadas em qualquer outra penitenciária ocupada por civis, mas sem superlotação. Esta foi a matéria mais lida, ontem, no Diário do Nordeste.

