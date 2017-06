00:00 · 07.06.2017

As cidades cearenses de Maracanaú (6ª), Fortaleza (13ª) e Caucaia (27ª) estão entre as 30 mais violentas do País. Os dados são resultantes de pesquisas realizadas pelo Ipea e Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo o estudo, a taxa de homicídios do Ceará cresceu 122,8%, de 2005 a 2015. Esta foi a matéria mais lida ontem, no Diário do Nordeste.