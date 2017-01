00:00 · 19.01.2017

Ao estrear em programa de entrevistas com um canal no YouTube, na terça-feira, 17/1, a atriz Giovanna Ewbank revelou na presença do marido, Bruno Gagliasso, que a "primeira vez" do casal foi na sala de cinema, e ao lado dos amigos Leo Fuchs, Fê Paes Leme e Thiago Martins. Este foi o post mais curtido ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste.