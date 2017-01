ZPE: Estado quer concretizar negócios de granito e autopeça

00:00 · 10.01.2017

Segundo Balhmann, a visita à China inclui reuniões técnicas que envolvem o meio ambiente ( FOTO: RUI NÓBREGA )

O Governo do Ceará continua firme na proposta de captar novos investimentos para a Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE-CE) e, também, para outros equipamentos no Estado. De acordo com o assessor de Assuntos Internacionais do Estado, Antonio Balhmann, neste ano, especialmente no primeiro semestre, a dedicação será para instalação de empresas, nacionais e internacionais, relacionadas ao segmento de autopeças.

Outro setor que deve se instalar na ZPE até fevereiro é o do granito com uma associação entre empresas cearenses e capixabas com investimento de R$ 15 milhões. "Até maio, teremos outras duas empresas instaladas lá (na ZPE)", segundo o presidente do Sindicato das Indústrias de Mármores e Granitos do Estado do Ceará (Simagran), Carlos Rubens de Alencar.

As atrações de novos capitais também estão na pauta da primeira missão internacional governador Camilo Santana deste ano. Acompanhado por Balhmann, a viagem inclui visitas por Omã, no Golfo Pérsico; Teerã, no Irã; e Jebel Ali, em Dubai. Além de visita à China, com agenda apenas para o assessor de Assuntos Internacionais.

Roterdã

A primeira parada da missão internacional do governo cearense ocorrerá no próximo domingo (15), no Porto de Sohar, no Golfo Pérsico, onde funciona uma Freezone (zona franca). Desde 2002, o porto está em operação e é gerenciado pela Sohar Industrial Port Company (SIPC), uma joint venture entre o Porto de Roterdã e o Governo do Sultanato de Omã. "Vamos ver os investimentos e o exemplo de funcionamento pelo protocolo de Roterdã que será conveniado com o Porto de Fortaleza", diz Antonio Balhmann.

Na sequência da agenda de compromissos, nos dias 16 e 17, estão marcadas reuniões com o ministro do Petróleo do Irã, Bijan Namdar Zangeneh, que esteve em Brasília em novembro de 2016, e com o presidente da National Iranian Oil Company (Nioc), Ali Kardor.

A intenção é atrair investimentos para ZPE com a Nioc, que pode operar na área de refino e petroquímica. Técnicos da empresa já estiveram no Ceará e no Maranhão para avaliações.

Dubai

Na noite do próximo dia 17, a comitiva segue para Dubai, onde visita em Jebel Ali a planta de dessalinização de alto rendimento da empresa italiana Fisia Italimpianti. "Com um custo mais baixo, muitas plantas de alto rendimento operam no Oriente Médio e em outros locais do mundo, e vamos conhecer esta de Dubai", diz.

China

Após esta visita, Camilo Santana retorna ao Brasil e Balhmann segue para China, onde dá sequência às próximas etapas do Memorando de Entendimento assinado em novembro como a chinesa Guangdong Zhenrong Energy. "Serão reuniões técnicas que também envolvem o meio ambiente", explica o assessor de Assuntos Internacionais do Estado.

Refinaria

O assessor também informa que durante a viagem irá se reunir com os bancos que vão financiar a refinaria no Estado que já têm escritórios no Brasil e no Ceará. "Talvez deva ser pelo China Construction Bank. Reuniões já foram feitas aqui (Fortaleza) e em São Paulo", confirma.

Para Balhmann, se o Brasil estivesse com um ambiente mais propício economicamente e politicamente já teria emplacado a refinaria até o ano passado. "Isso atrapalhou muito", considera.

Outra pauta, que finaliza esta viagem, é a reunião de prospecção com o CEO da holding Chimelong Group, Chen Wanchen, no dia 20, para privatização e para utilização de recursos chineses para projetos no Brasil, entre eles o Acquario Ceará. O assessor esclarece que o investimento será avaliado pelos próprios chineses, pois eles podem injetar capital em todo o entorno, além do empreendimento turístico, como em hotéis e outros equipamentos. "Só o Acquario acredito que precise de U$150 a U$200 milhões", supõe. A visita ao Acquario chinês será no dia 22.