Vila Galé investe R$ 15 mi para ampliar resort

00:00 · 06.04.2017 por Carol Kossling - Repórter

O administrador do Grupo Vila Galé, Gonçalo Rebelo de Almeida, diz que, para a Páscoa, a previsão de ocupação é de 95% ( Foto: Natinho Rodrigues )

Apesar de os primeiros meses do ano não terem sido bons nos hotéis em número de turistas como nos últimos dois anos, com queda de 5% em 2017, o Grupo Vila Galé aposta na ampliação do resort localizado no Cumbuco, em Caucaia. O aporte para a construção de mais 72 apartamentos é de R$ 15 milhões, o que irá gerar, a partir do 13º mês, um incremento de 20% nos negócios.

"Deu uma abrandada. Este Verão não foi tão forte como os dos outros dois anos anteriores, nos dois hotéis no Ceará, mas ainda é possível recuperar. Em abril, temos a Páscoa e vai dar para recuperar, pois a previsão de ocupação está melhor (cerca de 95%)", analisa o administrador Grupo Vila Galé, Gonçalo Rebelo de Almeida. Como justificativa para redução de visitantes, estão a crise nacional e a queda dos grupos argentinos.

As obras de ampliação no Cumbuco estão em andamento. A parte estrutural já foi finalizada, faltando apenas a escolha da decoração, o que ocorrerá nos próximos dias. A primeira fase, que compreende 36 apartamentos, será entregue até julho. A outra ficará pronta até o fim do ano, antes da alta temporada. Novas vagas de trabalho para o resort serão estudadas.

Em 2016, a unidade do Vila Galé em Fortaleza também passou por reformas e ganhou um espaço de lazer para a família.

"O carinho com o Ceará é especial. Foi a porta de entrada no País em 2001. Hoje, o Brasil pesa entre 40% e 45% no faturamento do Grupo. O Ceará, dentro do peso do Brasil, representa cerca de 25%", diz Almeida. Segundo o executivo, nas sete unidades do Grupo no Brasil, serão aplicados, em 2017, cerca de R$ 50 milhões em obras de melhorias, reparos, reformas e ampliações.

Novo projeto em estudo

Um novo projeto no Cumbuco ainda está em estudos. "Ainda não posso falar, mas estamos em contatos com alguns parceiros europeus. Ainda não o convencemos totalmente, mas estamos na fase de namoro. Vamos ver nos próximos meses", sinaliza Almeida. O parceiro, segundo ele, é um dos principais operadores da Europa e o objetivo será captar turismo internacional com mais força e com mais opções de voos. "A concessão do aeroporto de Fortaleza pode vir a trazer um efeito positivo. O Brasil tem que apostar na captação de turistas internacionais, o número ainda é pequeno se comparado a Portugal", explana.

Hoje, o Grupo conta com uma equipe de vendas no Brasil que atende o País e toda a América Latina. E uma equipe comercial na Europa para atender Alemanha, Áustria, Suíça, Inglaterra e Escandinava, além da parceria com a companhia aérea TAP. "São Paulo continua sendo o principal emissor de turistas".

Residencial

Até o momento, o Residencial VG Sun Cumbuco, também do grupo, está com cerca de 65% vendido. E o empresário acredita que com o empreendimento pronto será mais fácil vender nos próximos meses. Para impulsionar as vendas, realizaram um show no local e participaram do feirão de imóveis no Shopping Iguatemi. "Estamos colhendo os frutos e esperamos vender até o fim do ano ou início de 2018".

O empreendimento está ao lado do Hotel Vila Galé Cumbuco e ocupa uma área de 70 mil m². Serão 354 unidades com preços a partir de R$ 230 mil. A infraestrutura será completa com bar, restaurante, área de lazer com campos de tênis, piscina exterior para adultos e crianças, ginásio, quadras, pista de cooper, clube para crianças e acesso direto à praia de Cumbuco.

Expansão

Este projeto serviu de modelo para um empreendimento em menor escala, na cidade de Cintra, em Portugal. Por lá, existem planos de ampliação de mercado com cinco novos projetos em diferentes cidades com investimentos estimados em 60 milhões de euros. "São hotéis pequenos com disponibilidade de apartamentos entre 60 e 80 unidades, mas com características de recuperação de patrimônios históricos, como conventos, palácios, edifícios degradados e que estavam abandonados", comenta Almeida.

Sobre um possível empreendimento em São Paulo, o Grupo Vila Galé procura insistentemente um parceiro. E para Jericoacoara, no Ceará, ainda nenhum perspectiva, além do encantamento pela região.

