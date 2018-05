Vendas em supermercados crescem 2,28% no 1º tri

01:00 · 03.05.2018

Brasília/Fortaleza. O setor supermercadista registrou um crescimento de 2,28% no primeiro trimestre do ano, o maior resultado acumulado no período desde 2013, de acordo com o índice nacional de vendas da Associação Brasileira de Supermercados. As vendas do setor em valores reais cresceram 17,23% em março, na comparação com o mês de fevereiro e 12,12% em relação ao mesmo mês do ano de 2017. No Ceará, a situação acompanhou o cenário nacional. Apesar de não ter os números concretos, a Associação Cearense de Supermercados (Acesu) diz que os três primeiros meses do ano foram bem melhores que o primeiro trimestre de 2017.

Para Nidovando Pinheiro, vice-presidente da entidade no Estado, o destaque foi o mês de março. "Os primeiros três meses foram bons com a Páscoa em março. Agora, abril já não foi um mês bom para ninguém", detalha Pinheiro.

O presidente da Abras, João Sanzovo Neto, também acredita que resultado em março no País decorre da Páscoa. "Em 2017, a data caiu na segunda quinzena de abril, o que fez com que parte das vendas ficasse naquele mês. Ainda que beneficiadas pelo efeito calendário, além da Páscoa, março contou, também, com três dias a mais que fevereiro". Ele destacou ainda que o resultado pode ser visto como sinal de recuperação. "Mostra que, mesmo lentamente, as pessoas estão voltando a consumir".

O preço da cesta de produtos analisada pelo Departamento de Economia e Pesquisa da Abras registrou queda de 0,92% em março, passando de R$ 442,88 para R$ 438,83. A pesquisa avalia os 35 produtos mais consumidos. As maiores altas foram na farinha de mandioca, leite longa vida, ovo e queijo muçarela. As maiores quedas foram registradas no tomate, feijão, batata e cebola. Entre as regiões, a maior baixa foi no Nordeste, de 1,32% (394,21).