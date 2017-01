Venda de ventiladores cresce até 80% na Capital

00:00 · 14.01.2017 por Foto: Helosa Araújo

O estado do Ceará costuma apresentar temperaturas altas o ano inteiro, mas há períodos que o clima fica ainda mais quente. As pessoas buscam várias alternativas para tentar fugir do calor e uma das mais populares e eficientes é o uso de ventiladores e condicionadores de ar. Em consequência, as lojas de eletrodomésticos de Fortaleza registram alta de até 80% nas vendas de ventiladores.

O gerente de vendas da Casa Freitas, Cláudio dos Santos, confirma essa alta. "Percebemos crescimento nos últimos meses, de maio para cá", expôs. Ele ainda diz que a saída de ventiladores foi de 70% a 80% maior que em igual período anterior. Nas lojas Rabelo também houve aumento na saída. "Em relação a um período normal, a procura por ventiladores cresceu aproximadamente 20%", declara Antonio Moreira, gerente de uma das unidades da loja.

"Todo ano é assim, quando chega a época mais quente, que antecede as chuvas, o consumo de ventiladores aumenta". Já em relação aos ares-condicionados, o gerente da Rabelo afirma que a saída cresceu menos que a de ventiladores. "O ar- condicionado não cresceu tanto por conta do aumento na conta de energia elétrica que ele causa".

No mesmo sentido, Hildebrando Queiroz, gerente de uma das lojas Macavi, explica que o ar condicionado não vende tanto por conta do preço. "Um aparelho de 7 mil BTUs, que é o menos potente, custa em média R$1099,00, enquanto se pode comprar um ventilador de 30cm por R$69,90", exemplifica. Queiroz ainda afirma que o produto mais procurado são os ventiladores pequenos. "Os estoques até tem esvaziado tamanha é a procura, principalmente os ventiladores de até 40cm, que são os mais baratos", esclarece.

Em contrapartida, o supermercado Extra aumentou a venda de ar-condicionados no estado em 197% no último trimestre de 2016, quando comparado a igual período de 2015. O estabelecimento informou em nota que, apesar da saída desses produtos ter crescido de forma exponencial, o estoque está bem abastecido com produtos à disposição do consumidor.

Reajuste

O portal Cuponomia, que reúne cupons de desconto e ofertas no e-commerce, fez um levantamento e constatou que os ventiladores estão até 15% mais caros nas lojas online neste mês em relação a janeiro de 2016. O ventilador da marca Arno - Silence Force VF40, por exemplo, que no ano passado era vendido por R$125,10, hoje não é encontrado na lojas por menos de R$142,40. Os ventiladores de mesa da marca Britânia também tiveram alta de 6% nos preços, ante janeiro do ano passado.

Lojas online

Apesar do aumento dos preços de ventiladores, esse tipo de produto ainda é muito vendável no estado. "Sempre vendemos muito bem esses itens, mas observamos que desde o ano passado tivemos mais saída desses artigos", diz o gerente da Macavi.

No mercado online não é diferente. Segundo o levantamento do Cuponomia, a busca por esses produtos aumentou 230% em todo o país. "Nossa venda desses itens tem aumentado bastante porque o tempo está parado, não tem muita ventilação; é uma tentativa de driblar o calor", conclui Moreira.