Venda de veículos usados no CE sobe 9,7% em 2016

00:00 · 18.01.2017 por Bruno Cabral - Repórter

Mesmo diante do cenário de retração do consumo, o segmento de veículos seminovos (de zero a três anos de uso) apresentou um crescimento nas vendas da ordem de 9,7% em 2016, na comparação com 2015, segundo o Sindicato de Revendedores de Veículos Automotores do Estado do Ceará (Sindivel).

"Dentro do cenário negativo, o balanço de 2016 para as revendas foi muito bom", diz o presidente do Sindivel, Everton Fernandes. Em 2015, o crescimento havia sido de 6%.

Para 2017, Fernandes diz que a expectativa é de crescimento de, no mínimo, 6%. Ele diz que tanto os resultados obtidos no ano passado, como os esperados para o Ceará neste ano estão no mesmo patamar dos níveis nacionais. "Nós estamos começando o ano de 2017 com um movimento muito bom, com crescimento nas vendas. Em 2016, o crédito estava mais restritivos e agora as taxas de juros estão baixando, o que é outro fator positivo para 2017", diz.

Qualidade do crédito

Ainda segundo Fernandes, houve uma melhora na qualidade do crédito no setor, o que resultou na diminuição da inadimplência. "Em 2016, os bancos aprovaram menos crédito, e a inadimplência caiu. E isso também vai contribuir para redução das taxas de juros", diz. Do total das vendas de usados no Estado, cerca de 80% são seminovos, enquanto os 20% são de veículos com mais de três anos de uso. Esta categoria, no entanto, apresentou queda nas vendas em 2016.

Consumo

Apesar do menor poder de compra da população e de condições mais restritas de financiamento, o consumidor não deixou de comprar carro no ano passado. "Houve uma migração daqueles clientes que compravam veículos zero e que passaram para os seminovos", diz Fernandes. "Em 2015 isso já tinha ocorrido, mas não dessa forma tão forte como foi em 2016". Para 2017, a depender do ritmo de recuperação da economia, a expectativa é de que muitos clientes ainda optem pelos seminovos.

Com o intuito de manter as vendas aquecidas neste ano, Fernandes diz que o Sindivel vai seguir com a estratégia de realizar, regularmente, feiras e eventos. "A ferramenta que nós temos para estimular as vendas são os feirões, que proporcionam a oportunidade dos clientes encontrarem em um único local uma grande oferta de carros, podendo fazer a pesquisa com maior facilidade e barganhar preços. Vamos tentar fazer um calendário com um evento por mês, o que seria uma boa quantidade para atender o mercado".