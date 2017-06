Venda de TVs deve ter alta de até 12,6%

00:00 · 09.06.2017

De acordo com Pedro Valery, especialista de Produto TV da LG, a expectativa é que a empresa comercialize 8 milhões de aparelhos neste ano

Item considerado essencial nos lares dos brasileiros, o televisor vem ganhando mais funcionalidades e chamando a atenção dos consumidores. As empresas do setor estão investindo pesado em inovações tecnológicas para atender às atuais demandas dos clientes e aumentar as vendas dos aparelhos.

A LG Eletronics do Brasil, por exemplo, estima que as vendas de televisores da marca cresçam 12,6% neste ano. A empresa, que comercializou 7,1 milhões de aparelhos em 2016, mesmo com o consumo mais retraído em razão da crise econômica nacional, busca terminar 2017 com 8 milhões de unidades vendidas. "No ano passado, sofremos uma penalidade por conta da crise, mas a LG, na época, reposicionou-se no mercado, fez um planejamento e focou no que é necessário para atender às atuais exigências do público consumidor", diz Pedro Valery, especialista de Produto TV da LG.

Nessa quinta-feira (8), em Fortaleza, ele apresentou à imprensa a nova linha de TVs Ultra HD e Super Ultra HD 4K da LG. O evento foi realizado em parceria com a empresa cearense Ibyte. Os novos produtos apostam na perfeição da imagem de qualquer ângulo de visão e na melhor plataforma Smart do mercado, o WebOS 3.5.

Valores

Os preços dos aparelhos Ultra HD 4K variam de R$ 3.999 (43 polegadas) a R$ 39.999 (86 polegadas). Já as TVs Super Ultra HD 4K vão de R$ 4.899 (49 polegadas) a R$ 17.999 (65 polegadas). De acordo com a gerência de Marketing TV da LG, Cintia Viani, a última pesquisa de mercado da GFK mostrou que 30% das TVs compradas na região Nordeste são da LG. Considerando todas as marcas, os consumidores nordestinos compraram 20% de todos os televisores vendidos no País.