Varejistas terão R$ 200 milhões para capital de giro

01:00 · 22.09.2018

Valor disponível servirá para a aquisição de mercadorias, visando o aquecimento do fim do ano, com taxa de juros e prazo diferenciados ( Foto: Kléber A. Gonçalves )

O comércio de Fortaleza terá, a partir da próxima terça-feira, R$ 200 milhões em crédito disponíveis para a aquisição de mercadorias. A linha FNE Giro! oferecerá o aporte com taxas de juros a partir de 0,49% ao mês, prazo de até 18 meses para quitação e carência de até três meses para dar início aos pagamentos.

A linha de crédito FNE Giro! é uma parceria do Banco do Nordeste (BNB) com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL). O anúncio oficial do aporte será feito na próxima terça-feira (25), em reunião com as diretorias das duas entidades. O superintendente estadual do BNB no Ceará, Jorge Bagdeve, representará a instituição financeira no encontro.

Para o presidente da CDL Fortaleza, Assis Cavalcante, o financiamento possibilitará ao empresário uma melhor condição para estruturar o comércio, visando as vendas de fim de ano como Dia das Crianças, em outubro, e Natal, em dezembro.

"O Banco do Nordeste e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza têm uma parceria de muito tempo. Nessa visita à CDL, o assunto financiamento vira à tona. E essa linha de crédito é muito importante, pois o mercado, até agora, veio lutando e um capital desses, vindo nessas condições, certamente vai melhorar o desempenho do varejo, considerando que o Natal é a melhor época do ano para o varejo. Daí, o lojista poderá se capitalizar para o período. E ainda é excelente para o consumidor, que terá mais opções de compra", asseverou Cavalcante.