Valor médio gasto neste Réveillon será de R$ 263

00:00 · 28.12.2016

Pesquisa mostra que 56,8% dos que vão comemorar a data pretendem comprar roupas, calçados e/ou acessórios para a passagem do ano ( Foto: Fabiane de Paula )

Os gastos dos brasileiros com as compras e comemorações do Réveillon deste ano serão menores que os da passagem de 2015 para 2016, segundo pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). O valor médio desembolsado pelo consumidor para a ocasião festiva será de R$ 263,06, o que representa uma queda real de 17,4% em relação ao valor que havia sido declarado em 2015 (R$ 293,56).

O resultado já considera a inflação acumulada dos últimos 12 meses. Entretanto, a maioria (63,9%) ainda não sabe o valor que será gasto.

Para a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, os empresários dos varejos terão de se esforçar para atender aos desejos do consumidor.

"Levando em conta que os brasileiros querem comprar, mas gastando menos, a sugestão para os lojistas é que ofereçam opções mais baratas", recomenda.

Marcela Kawauti ainda acrescenta que o varejo tem de oferecer diversidade de produtos.

"Muitas pessoas terão de adquirir itens mais em conta, trocando marcas ou encontrando alternativas que pesem menos no bolso. Portanto, o varejo precisa diversificar nas prateleiras, para que clientes de todos os perfis econômicos possam encontrar aquilo que procuram", salienta. "A dica é oferecer boas opções de compra, cuidando para que a apresentação dos produtos seja o mais atraente possível, convidando os clientes a entrarem no ponto de venda", sentencia a economista.

Roupas e acessórios

A pesquisa do SPC Brasil e da CNDL também mostra que 56,8% dos que vão comemorar a data pretendem comprar roupas, calçados e/ou acessórios para usar na passagem de ano. O número representa um aumento de 6,3 pontos percentuais em relação a 2015 (50,5%).

Local da comemoração

Ainda segundo dados do levantamento, praticamente oito em cada dez consumidores (82,9%) já decidiram onde pretendem comemorar a passagem do ano. A maior parte garante que o Réveillon será vivenciado em casa (23,5%, com queda de 6,4 p.P em relação a 2015).

Também há aqueles que pretendem viajar (13,1%, com aumento de 4,9 p.P em relação a 2015) ou passar a virada na casa de outros parentes (12,0%).

"Além do varejo, o setor de serviços também pode encontrar boas oportunidades para obter receita na época de Ano Novo, já que pode oferecer pacotes e promoções em viagens de turismo, passeios e hospedagem", diz Marcela Kawauti.