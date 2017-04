Valor de imóveis cai 1,1% na Capital

00:00 · 06.04.2017

Clique para ampliar

O preço médio do imóvel recuou 0,96% em Fortaleza de fevereiro para março, acumulando variação de -2,63% no ano, a maior queda do País, e -1,16% nos últimos 12 meses. De acordo com Índice FipeZap - que acompanha o preço de venda de imóveis em 20 cidades brasileiras - o valor médio do metro quadrado (m²) na Capital fechou em R$ 6.081, o sétimo maior entre os locais pesquisados.

Atrás de Fortaleza, aparecem com as maiores variações negativas Niterói (-2%) e Recife (-1,7%). Já os maiores aumentos ocorreram em Belo Horizonte (3,6%), Vila Velha (0,8%) e Salvador/Curitiba (0,5%).

A Capital cearense vem apresentando quedas consecutivas. Na passagem de janeiro para fevereiro, por exemplo, a retração foi de 0,88%. Para o presidente do Sindicato das Construtoras do Ceará (Sinduscon-CE), André Montenegro, os recuos no preço médio estão ligados à atual situação econômica nacional. "Já estamos em abril e ainda não vemos perspectiva de melhora. Ainda assim, podemos dizer que os valores do mercado imobiliário em Fortaleza estão estáveis. Essas quedas não são significativas", afirma.

Segundo o Índice FipeZap, em relação aos valores médios do metro quadrado, Rio de Janeiro (R$ 10.221), São Paulo (R$ 8.656) e Distrito Federal (R$ 8.436) aparecem na frente. Na lista dos menores preços médios, estão Contagem (R$ 3.527), Goiânia (R$ 4.103) e Vila Velha (R$ 4.613).

Estabilidade

No País, o preço médio de venda de imóveis manteve-se praticamente estável (-0,04%) entre fevereiro e março, acumulando alta de 0,09% no ano e 0,77% nos últimos 12 meses. Em ambos os períodos de análise, as variações de preço observadas se mantiveram abaixo da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Segundo estimativas atualizadas do Boletim Focus do Banco Central, a inflação esperada é de 0,23%, para o mês de março, e de 4,55%, levando em conta os últimos 12 meses.