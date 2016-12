Valor de alimento varia até 330%

00:00 · 24.12.2016

A maior diferença de preços foi registrada no quilo da uva. Já o quilo do pernil desossado pode variar até 160% entre um supermercado e outro

A última pesquisa do ano com preços de alimentos e produtos nos supermercados da Capital cearense foi divulgada pelo Procon Fortaleza nessa sexta-feira (23). Além dos produtos já tradicionais no levantamento, o órgão de defesa do consumidor incluiu ainda itens típicos das festas de fim de ano, como pernil, bacalhau, vinhos e espumantes.

O levantamento apontou uma variação de até 330% nos preços dos produtos entre um supermercado e outro. De acordo com o Procon Fortaleza, ao todo, foram pesquisados os valores de 63 produtos entre os dias 21 e 23 de dezembro. A maior diferença foi encontrada foi no preço do quilo da uva, que pode chegar a 330% de variação. Já o quilo do pernil desossado pode variar até 160%.

.Confira a pesquisa completa realizada pelo Procon Fortaleza

Entre os produtos da pesquisa mensal em supermercados, o Procon encontrou variação acima de 100% em cinco alimentos. A batata, por exemplo, pode ser encontrada de R$ 1,69 a R$ 6,39, ou seja, uma variação de 278,11%. Outros itens como alho, cenoura, tomate e cebola também estão entre os produtos que mais variaram no preço.

Orientações

Segundo a diretora do Procon Fortaleza, Cláudia Santos, essa é a hora de buscar preços menores e evitar endividamento. "O consumidor precisa ficar atento e não comprometer o orçamento com despesas de fim de ano, tendo em vista que outras despesas de início de ano já se aproximam", alertou.

Ao realizar as compras, o Procon orienta que o consumidor faça uma lista com os produtos que realmente precisam ser adquiridos; avalie e faça as contas com as despesas de início de ano como matrículas escolares, impostos de veículos, viagens e taxas tributárias; pesquise os preços em encartes distribuídos em jornais, bancas, locais de circulação de pessoas ou no próprio estabelecimento; compare preços e marcas, lendo rótulos dos alimentos e verificando a data de validade; evite ir às compras com fome e acompanhado de crianças; e opte por preços de marcas mais em conta.