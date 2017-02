VaiVém: Sinduscon no lançamento

00:00 · 07.02.2017

O presidente do Sinduscon-Ceará, André Montenegro, madrugou, ontem no Aeroporto Internacional Pinto Martins para embarcar a filha Ingrid, que viajou ao Rio de Janeiro, onde apresentará um trabalho sobre a sua residência médica em Radiologia. Em seguida, ele decolou para Brasília, onde participou da solenidade do lançamento do novo "Minha Casa, Minha Vida", com outras medidas para revigorar o Programa, contratação de novas unidades habitacionais e reajuste de renda.

Grande reunião

O superintendente do Dnit, Diógenes Linhares, viajou a Brasília para tomar parte da primeira grande reunião da direção geral do Departamento, para fazer os ajustes do orçamento deste ano, em especial, obras, como a do viaduto do município de Horizonte, que está em andamento, mas não tem data para o seu final.

Projeto

Com relação à BR-222, está sendo concluído o projeto geométrico para até maio as obras de sua duplicação, no trecho do quilometro 11 ao 35, que vai até o balão do Pecém, serem iniciadas. Quanto à Ponte de Aracati, já está concluída, faltando apenas uma adequação de dois acessos. E as obras da BR-116 estão paradas.

Lindo

Limpeza

Merece aplausos a iniciativa de um grupo de voluntários, que promoveu, no último domingo, uma limpeza no Rio Cocó, na região da Sabiaguaba. Num pequeno espaço de tempo - meia hora de trabalho - coletaram 20 sacos de lixo.

Triste

Trailler

Há quatro anos que um trailler está abandonado no pátio do estacionamento do 5° Batalhão de PM na praça José Bonifácio. Ratos, moscas e baratas continuam vibrando . Os que caminham em torno da praça estão desistindo.

Cabelo no rosto

Além de um esquema para escondê-la, a deputada federal Luizianne Lins jogou o cabelo, que está comprido, no rosto, para lado da face direita, protegida pela Infraero. Não havia necessidade. Ela foi reconhecida pelo repórter, quando passou pelo saguão.

19 anos

O terminal de passageiros do Aeroporto Pinto Martins está completando, hoje, 19 anos. A programação de aniversário começa com um culto ecumênico, presidido pelo padre Ricardo, da Paróquia do Montese e pelo pastor Marcos Vilar.

Jatinhas

Hamilton Apolônio voltou para a Paraíba, depois de pregar no "Queremos Deus", realizado no último domingo, no Estádio Presidente Vargas, evento que contou com a presença do governador Camilo Santana, da primeira-dama Onélia Santana e do deputado estadual Walter Cavalcante. No mesmo voo deixou Fortaleza a delegação do Campinense que venceu a equipe do Uniclinic por 1 a 0, na Arena Castelão. É a segunda derrota consecutiva do clube cearense. Corre à boca miúda no aeroporto que a TAM está transferindo o seu voo de número 3061, saindo de Fortaleza para Brasília, às 4h40, para o período da tarde. Lisandro Fujita, controlador da Construtora Star e vice-presidente do Sinduscon-Ceará, participou, ontem, em Brasília, do lançamento de novas medidas para o "Minha Casa, Minha Vida".