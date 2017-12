Vaivém: Santa Casa de pires na mão

01:00 · 13.12.2017

Dom José Luís Vasconcelos, bispo de Sobral, está no DF tentando mais recursos para a Santa Casa de Misericórdia, que atende a toda população pobre da Região Norte, “até pessoas do vizinho Piauí. E a demanda é muito maior do que a gente recebe do SUS”. Ele aproveita para apresentar no Ministério da Saúde a situação crítica daquele hospital filantrópico. Difícil também é a situação da Santa Casa de Fortaleza, onde estão faltando medicamentos e até alimentação adequada para os pacientes.

Crise sem fim

O presidente da Associação Brasileira de Hospitais, Aramicy Pinto, viajou a Brasília dizendo que o setor da Saúde está fechando o ano “pior do que 2016”, principalmente no que diz respeito aos órgãos públicos. É uma crise que não tem fim. O Ministério da Saúde alega que repassa os recursos e os Estados e municípios dizem que são insuficientes.

15 mil na lista

Para Aramicy Pinto, trata-se de um discurso antigo e o que se vê é o povo sendo prejudicado e aumentando cada vez mais a lista de pessoas para se submeterem a cirurgias eletivas. Ele revelou que “só no Ceará a fila chega a 15 mil pessoas”. São pacientes aguardando cirurgias de hérnia, vesícula, próstata, “é uma coisa que não tem fim”.

Lindo

Palmas...

...para o setor competente do Estado que, finalmente recuperou a grade, que circunda o Rio Cocó entre as avenidas Raul Barbosa e Murillo Borges, que haviam sido retiradas desde a construção do viaduto da Aerolândia.

Triste

Esquecida

O mato e lixo tomando conta da Avenida Silas Munguba, no bairro Parangaba, perto do número 4500, da responsabilidade da Secretaria Regional. Tem também uma placa de retorno proibido caída. Via sempre esquecida da Regional.

O professor...

... Anísio Melo, presidente do Sindicato Apeoc, encontra-se em Brasília tentando a ampliação de verba do Fundeb para os Estados e municípios, “porque há prefeituras que não estão repassando os recursos para os professores, porque são insuficientes”.

Avaliação

Heitor Studart, da Comissão de infraestrutura da Fiec, estava, ontem, em Brasília, tomando parte de uma reunião final do ano da Confederação Nacional da Indústria, quando foi feita uma avaliação de 2017 e o planejamento para 2018.

Jatinhas

Veveu Arruda, ex-prefeito de Sobral, dá palestra amanhã, na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, sobre a Educação na Princesa do Norte.

Ontem, no trecho Fortaleza-Recife, o 1º voo extra da companhia aérea Azul na alta estação. Iniciam-se hoje, os demais.

Deputado federal Raimundo Gomes de Matos (PSDB-CE) presidiu, ontem, em Brasília, audiência pública que discutiu soluções para a retomada das obras da ferrovia Transnordestina.

De volta para Recife, depois de um fim de semana em Fortaleza, o desembargador federal Leonardo Carvalho, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.

O médico Samuel Abranques, da Associação Brasileira dos Médicos Peritos, circulando em Brasília.

Os deputados federais Leônidas Cristino e Ronaldo Martins viajaram ontem para Brasília.