Usuários reclamam de instabilidade

01:00 · 12.10.2017

São Paulo. Usuários não conseguiram acessar o Facebook e o Instagram ontem (11) em vários países do mundo. Segundo o site Down Detector, que monitora quedas no serviço de sites, os problemas começaram às 9h20 da manhã (considerando o horário de Brasília). No site, há reclamações sobre impossibilidade de acessar o serviço em Nova York e Las Vegas (EUA), Buenos Aires (Argentina), Finlândia, Filipinas, Austrália e Itália.

Instagram

No caso do Instagram, foi possível abrir a página inicial, porém uma mensagem de erro apareceu quando a reportagem tentou fazer login no serviço. Às 13h30, a instabilidade já era o segundo assunto mais comentado por brasileiros no Twitter.

"Estamos trabalhando para normalizar a situação o mais rápido possível", disse um porta-voz da empresa.