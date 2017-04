Uso de redes sociais ganha destaque

00:00 · 08.04.2017

Embora o telefone ainda seja, de longe, o canal mais utilizado pelos consumidores que procuram os SACs, segundo a pesquisa Consumidor Moderno, o Whatsapp é o apresenta o maior índice de resolutividade no primeiro contato, mesmo sendo o meio menos disponibilizado pelas empresas, segundo a pesquisa Consumidor Moderno, com apenas 7,3% de adesão.

Paralelamente, os consumidores vêm utilizando cada vez mais as redes sociais para manifestar seu descontentamento com as empresas. A pesquisa apontou que, apesar de ainda serem relativamente poucos os consumidores que utilizam as redes sociais para se relacionar com as empresas, é grande a preocupação das companhias com uma exposição negativa. Das empresas avaliadas na pesquisa, 93,1% afirmaram que realizam monitoramento das redes sociais.

"Como muitas vezes as pessoas não conseguem resolver o problema pelo SAC, elas acabam preferindo ir às redes sociais para reclamar, por considerarem que ali eles têm mais chances de resolver o problema com mais rapidez", diz a diretora do Procon Fortaleza, Cláudia Santos.

De acordo com a pesquisa, o índice de resolutividade no primeiro contato do Facebook é de 73,6%, acima do registrado no atendimento pessoal (72,3%). Já o índice de resolutividade do Twitter foi de 72,0%, acima do observado com cartas (68,4%), ouvidoria (62,3%) e fax (62,1%). O estudo mostra que o telefone continua sendo o principal canal, mas o consumidor vem se tornando cada vez mais digital.

Canais de contato

Dentre os 22 segmentos analisados pela pesquisa, o de Shopping Centers é o que apresentou o maior percentual de contatos realizados por meio de redes sociais, com 60,2%. Em seguida aparecem os segmentos de Turismo (32,5%), Moda (24,9%), Alimentos e Bebidas (24,3%) e Indústria (13,4%).

Por outro lado, os que tiveram os menores percentuais foram os segmentos de Seguros, Saúde, previdência e Capitalização (0,1%), Prestação de Serviços (0,2%) e TV Digital (0,2%).

Enquete

Como você avalia os SACs?

"A gente tem que se preparar para ligar para SAC. Já fiquei quase três horas para cancelar um produto de TV por assinatura. Me passaram para cinco pessoas e na hora de concretizar o cancelamento a ligação caia".

Cláudia Amara Peixoto, 51

Administradora de empresas

"Depende muito da empresa. Em algumas o SAC funciona e em outras não. Como trabalho com internet faço muito estas ligações e notei que nas empresas multinacionais o atendimento é melhor e mais organizado".

Sérgio Lima, 31

Técnico de informática

"Evito ligar porque sei que é complicado. Quando precisei usar, achei uma coisa muito remota, fria. Tem que ficar seguindo as orientações passo a passo. São todas ruins, você não consegue resolver o que precisa".

Márcio Assunção, 46

Coordenador de logística

"Infelizmente tenho que contactar com o SAC. Sofro demais quando uso, principalmente com empresas de telefonia. Como a conta de telefone é no meu nome e todo mês vem alguma coisa errada e tenho que ligar".

Camila Lelis, 31

Produtora de eventos