Unifor debate energia no setor industrial

Workshop fez parte da aula de lançamento do curso de pós-graduação em Produção e Manutenção Industrial da Universidade de Fortaleza (Unifor) ( FOTO: YAGO ALBUQUERQUE )

Com o mercado cada vez mais competitivo e tendo que enfrentar as consequências da crise econômica, as empresas estão buscando soluções, principalmente, no que condiz aos custos de energia. Para discutir o tema, a Universidade de Fortaleza (Unifor) realizou ontem workshop sobre oportunidades e desafios para o mercado de energia, aplicado à produção industrial.

Hoje, a maioria das indústrias está pesquisando soluções atrativas com o objetivo de diminuir despesas. "Nós temos que passar para o industrial que ele pode, sim, fazer uso da geração própria de energia e assim ter potencialidade de reduzir custos", explica Dayane Carneiro Melo, consultora em energia renovável e uma das palestrantes.

Segundo ela, as empresas enfrentam diversos desafios atualmente, como a busca por mão de obra qualificada. "Potencial para o recurso alternativo nós temos, além disso temos mão de obra qualificada. O próprio curso da Unifor mostra essa visão pioneira", afirma Dayane.

Sobre o mercado de energia renovável no Estado, a consultora diz que existe uma curva exponencial de crescimento, mas que ao mesmo tempo ainda é incipiente. "Ainda é pouco, mas nós estamos crescendo muito rápido. O futuro é bastante promissor, o segmento de energia é bem favorável. No final das contas, nós precisamos ser mais competitivos", ressalta.

Para Carlos Alberto Simões da Costa, gerente corporativo de Engenharia e Projetos do Grupo M. Dias Branco e também palestrante no workshop, "uma etapa mais difícil já foi vencida", disse ele sobre a incorporação das energias renováveis.

Futuro

Ele avalia que a questão já é bem mais presente no meio, com muitos negócios enxergando a energia renovável como algo possível e viável. "Eu vejo que o Ceará deverá continuar sendo um forte protagonista nessa história, assim como outros estados", diz, lembrando do Rio Grande do Norte, outro grande potencial eólico além do Ceará. "Tem muito parque eólico, só não pode é acontecer de montar um parque desses e ele depois não vingar", alerta Simões.

Ele também ressalta o avanço em termos de mão-de-obra capacitada. "Temos cada vez mais pessoas se especializando nesse mercado, entendendo que isso é uma tendência. Não é uma 'marola', mas sim algo que veio para ficar. Então, eu aposto que no futuro, teremos muito mais do que hoje, então é consolidar".

Simões também usa o termo "indústria 4.0" para descrever a era atual vivida pelas empresas. "É uma época que pode mudar muita coisa daqui para a frente. Estamos vivendo um tempo em que tudo está conectado, então estamos com a faca e o queijo na mão", salienta.

Curso de pós-graduação

O workshop de ontem faz parte da aula de lançamento do curso de pós-graduação em Produção e Manutenção Industrial.

"A grande importância deste curso para o mercado é a consolidação e melhoria contínua dos processos para garantia de competitividade em um mercado cada vez mais globalizado", afirma a professora Leonarda Cajuaz.

Segundo ela, o curso foi desenvolvido observando as tendências dos mercados nacionais e internacionais de forma que, a relação entre as disciplinas e a experiência profissional dos professores integrem os temas garantindo excelentes resultados.

"O curso possibilita a troca de experiência através do programa de desenvolvimento de líderes e das missões internacionais opcionais", ressalta.