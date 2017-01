União quer zerar carteira de obras paralisadas

00:00 · 26.01.2017

São Paulo. O governo federal tem adotado uma série de medidas para diminuir o crônico problema de atraso nas obras do setor elétrico. Na área de transmissão, a alternativa tem sido declarar a caducidade de vários contratos (retomar a concessão para relicitar o trecho). Em geração, que está em posição oposta ao da transmissão, a alternativa será um leilão de descontratação de energia. O investidor com obra que ainda não tiver sido iniciada poderá devolver a concessão.

Só no ano passado, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) declarou a caducidade de 1.427 quilômetros de linhas de transmissão que estavam com o cronograma atrasado. Esse número ainda não inclui os trechos da espanhola Abengoa, que entrou em recuperação judicial no Brasil no ano passado. O processo atrasou o andamento de cerca de 5 mil quilômetros de linhas de transmissão.

O processo de revogação da concessão da empresa teve inicio em julho de 2016 pela Aneel, mas em dezembro foi suspenso pela Justiça. Há outros processos em andamento, como é o da Braxenergy, que já perdeu contrato de seis linhas de transmissão. "Vamos cassar e revogar a outorga de quem não tem condição de tocar o projeto conforme as regras", afirma o diretor geral da Aneel, Romeu Rufino.

Térmicas

Além das linhas de transmissão, a agência iniciou a caducidade das térmicas da Bolognesi no Rio Grande do Sul e Pernambuco, de 2.476 MW de potência. A intimação já foi feita. O processo está sob análise do diretor da Aneel, Reive Barros. No total, o Brasil tem 7,5 mil MW de energia contratada sem previsão para entrar em operação.