União 'despreza' mais do que gasta com infraestrutura

01:00 · 11.10.2017

A isenção de Imposto de Renda sobre rendimentos de pessoa física em caderneta de poupança custou aos cofres públicos R$ 7,8 bilhões ( FOTO: EDUARDO QUEIROZ )

São Paulo. A União deixa de arrecadar em tributos mais da metade do que investe em infraestrutura, mostra relatório da IFI (Instituição Fiscal Independente) divulgado na segunda-feira (9). O órgão, que acompanha os gastos públicos, tem detalhado o que chama de "gastos tributários", ou seja, renúncias tributárias que, na prática, funcionam como gastos indiretos.

Um dos principais itens de renúncia em infraestrutura, a isenção de Imposto de Renda sobre rendimentos de pessoa física em caderneta de poupança custou aos cofres públicos R$ 7,8 bilhões. É o equivalente a três quartos do que a Receita deixou de arrecadar na área de habitação, na qual a renúncia tributária representa mais que o dobro dos gastos diretos: 124%.

No total, o governo investiu diretamente R$ 49,305 bilhões em infraestrutura em 2016 e gastou outros R$ 25,219 indiretamente, em desonerações.

Apesar de proporcionalmente alto em relação aos gastos diretos, o gasto tributário total da área de infraestrutura é inferior ao de funções sociais, como saúde (R$ 34 bilhões) e trabalho (R$ 40 bilhões) naquele ano.

Apenas na dedução de despesas médicas no IR de pessoas físicas, gastaram-se R$ 12 bilhões -quase o dobro do destinado a aquisições de remédios.

A desoneração da folha de pagamento das empresas consumiu R$ 14,6 bilhões, ou pouco mais de um terço dos gastos indiretos em trabalho.

Em termos proporcionais, o gasto tributário nas áreas sociais representa pouco mais de um quarto dos gastos diretos: R$ 102,39 bilhões e R$ 387,662 bilhões, respectivamente.

Ciência e tecnologia

Em ciência e tecnologia, o segundo setor com mais "gastos indiretos" da área de infraestrutura, o maior item (56%) foi a isenção do IPI para empresas de desenvolvimento ou produção de bens e serviços de informática e automação dos gastos, no valor de R$ 5,1 bilhões.

Desde 2007, quando começa a série de dados da IFI, os gastos diretos com infraestrutura têm se mantido em um patamar de 4% do gasto público federal.

Os R$ 49,305 bilhões destinados à rubrica representaram 0,8% do PIB (Produto Interno Bruto, medida de produção e renda do país), patamar semelhante ao de 2008 e 20% abaixo dos níveis de 1% apresentados de 2011 a 2015.

Transporte é a área que concentra a maior fatia dos gastos diretos, com 37,7%.