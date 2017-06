Uma ideia no papel e a oportunidade na porta

00:00 · 12.06.2017 por Valerya Abreu - Colunista

O mundo muda um pouco sempre que uma nova ideia vem à tona. Essa é a lei do universo. No mundo globalizado de hoje, em que é grande a preocupação com o uso dos recursos, com a sustentabilidade do planeta e das pessoas, mais ainda as novas ideias têm um papel e importância grande nesse contexto globalmente.

A ideia do Outdoor Social se encaixa bem nesse contexto. Trata-se de um "projeto que leva campanhas publicitárias a comunidades de todo o País com o objetivo de aumentar a renda dos moradores e gerar forte impacto social", definição dada pela própria criadora do projeto, Emília Rabelo. Criada há cinco anos, a iniciativa já atingiu trinta mil moradores e gerou mais de R$ 2 milhões em renda. Filiado ao Instituto Ethos, importante chancela que respalda e credibiliza o projeto, hoje, segundo Emília, ele já está presente em quase 11 mil pontos, em 23 estados e no Distrito Federal, com uma equipe integrada por 25 mil pessoas.

Considerado um projeto pioneiro no Brasil, trata-se de uma ideia que alia empreendedorismo com uma solução criativa, aliado à questão da inclusão social, com forte tendência para promover melhorias na vida dos moradores e contribuir para redução da desigualdade social. A proposta é incluir também os agentes das comunidades no processo de comunicação e marketing, atuando como planejadores de mídia, exibidores e receptores diretos das mensagens publicitárias. A inovação, segundo eles, ' possibilita uma ligação direta entre empresas e consumidores'. Dados do IBGE ressaltam que anualmente, mais de 1 trilhão de reais são movimentados pela classe C e R$ 56 bilhões circulam nas comunidades e periferias do País, formando um mercado consumidor muito atrativo, que, apesar da crise econômica, parece estar em franca expansão.

Até 2030, a tendência é que 70% das pessoas viverão em comunidades, principalmente nos países em desenvolvimento como Brasil, Índia, China e África do Sul. Essa é uma das razões que faz com que projetos como esse virem grandes negócios.

Entrevista com Emília Rabelo - Impactos positivos para comunidades

Como o Outdoor Social surgiu? De onde veio a ideia do negócio?

O Outdoor Social surgiu em Brasília, em 2012, a partir de uma demanda do mercado de se comunicar com as camadas populares da população, mais especificamente as pessoas pertencentes às classes C, D e E. O projeto se multiplicou a partir de indicações dos próprios membros da equipe de familiares que moravam em outros Estados. E foi tudo muito rápido! Em apenas um ano, a nossa atuação passou a ser nacional. Desde o início, eu queria chegar às pessoas que moram em territórios populares, os chamados pontos cegos, gerando um forte impacto social. Atualmente, cerca de 12 milhões de brasileiros residem em aglomerados subnormais, as favelas. Um enorme contingente de brasileiros que integram, de fato, o mercado de consumo no Brasil.Qual impacto que o projeto tem hoje na vida das pessoas? Esse impacto é o que foi idealizado no início ou já transcendeu a ideia original?

O Outdoor Social é um projeto com forte engajamento social, que visa o empoderamento das pessoas, a geração de renda e a criação de uma rede, integrada pelos próprios moradores, para movimentar os negócios locais e criar oportunidades. Em apenas cinco anos de atuação, o Outdoor Social beneficiou 30 mil moradores de comunidades em todo o País, gerando mais de R$ 2 milhões em renda.

Os resultados obtidos até agora são satisfatórios tanto para os anunciantes quanto para os moradores e apoiadores?

Os resultados são muito positivos. Vemos que os moradores procuram mais informações sobre as campanhas. No caso de clientes privados, os moradores também ligam para as empresas para agradecer a oportunidade de ajudarem na divulgação. Temos muitos casos de sucesso. A campanha de combate à hanseníase também foi um sucesso porque a doença foi erradicada no Rio de Janeiro e em São Paulo somente dois anos depois de a campanha ser divulgada pelo Outdoor Social.

Quanto aos recursos gerados e a sustentabilidade do projeto, a aplicação dos resultados do negócio é no próprio projeto?

À medida que o Outdoor Social cresce e inclui novas comunidades, nós investimos ainda mais em treinamento e capacitação da equipe e em pesquisas. O objetivo é conhecer mais a fundo as preferências, o comportamento de compra e a distribuição de produtos de consumo diário nos territórios populares onde atua. Os recursos do Outdoor Social também são aplicados em projetos educacionais para que a identidade desses territórios populares seja reforçada, já que muitas vezes essas áreas não são representadas pela grande mídia. O próximo passo do Outdoor Social é promover aulas de audiovisual, a partir de celulares e dispositivos de captação de imagens baratos, para que os moradores possam contar histórias positivas de suas vidas.

Hoje o Outdoor Social é uma marca ou um meio de comunicação?

O Outdoor Social é um meio de comunicação que proporciona relacionamento das marcas ou do governo com as classes populares. O nosso objetivo é engajar os moradores locais nas campanhas e incluí-los no processo de comunicação e marketing. As campanhas são feitas de diversas maneiras, sejam com placas 2x1, por panfletagem, reversão de ponto de venda e contratação de revendedoras. Todos esses meios têm como finalidade o engajamento dos moradores de comunidades populares