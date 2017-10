Uber e 99Pop: diferença de preços chega a 28,8%

01:00 · 10.10.2017 por Murilo Viana - Repórter

Além da Uber e de descontos oferecidos por aplicativos que cadastram táxis, o consumidor de Fortaleza e outros municípios da Região Metropolitana agora tem mais um aliado na busca pelo menor preço: a 99Pop, que iniciou suas operações oficialmente ontem (9). Mas, afinal, qual das opções é a mais barata? O Diário do Nordeste constatou, após realizar cinco simulações de corrida entre 15h e 17h de ontem, que isso varia de acordo com o trajeto a ser feito. A diferença entre os preços oferecidos pelo UberX, modalidade mais barata da Uber, e 99Pop para uma mesma corrida chega a 28,85%.

Essa variação foi constatada para o percurso entre a Praça da Gentilândia, no Benfica, e o Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé, no bairro Fátima. O preço aproximado da viagem pela 99Pop é R$ 6,10. Já pela Uber, a corrida custaria R$ 7,86.

Em outras duas simulações, a 99Pop também ofereceu preços menores. Para o percurso entre o Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, em Messejana, e a Praça Luíza Távora, na Aldeota, o valor aproximado no aplicativo é de R$ 18,60. Caso o cliente optasse pela Uber, iria desembolsar R$ 21,04, 13,11% a mais. Com relação ao trajeto Terminal do Siqueira - Aeroporto Pinto Martins, foi verificada uma diferença de preços de 9,19%. Enquanto o percurso pela 99Pop sai por R$ 16,20, pela Uber a corrida custava R$ 17,69.

Caucaia

A Uber se saiu melhor no trajeto que tem como local de partida a Praça da Igreja Matriz, em Caucaia, e como destino a Praça do Ferreira, no Centro da Capital. O valor estipulado para a viagem é R$ 27,26, mais barato que o oferecido pela 99Pop: R$ 30,90. A diferença de preços é de 13,35%. Variação semelhante (12,89%) foi constatada para corrida iniciada no Hospital Municipal João Elísio de Holanda, em Maracanaú, e a Arena Castelão. O preço oferecido pela plataforma veterana na Capital foi R$ 27,37. No novo aplicativo, o valor estimado foi de R$ 30,90.

Cálculo da tarifa

A 99Pop calcula o preço das corridas com base nos seguintes valores: R$ 1,14 por quilômetro (km) rodado e R$ 0,19 por minuto da viagem. O cálculo parte da tarifa base de R$ 2,38, mas o preço mínimo para uma viagem pelo aplicativo é de R$5,70.

Já a Uber, na modalidade UberX, cobra um preço base de R$ 2,50. Sobre esse valor somam-se R$ 0,20/minuto e R$ 1,20/km, na Capital; e R$ 0,18/minuto e R$ 0,95/km, em outros municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O valor mínimo da corrida é R$ 6. A plataforma ainda cobra uma taxa adicional de R$ 0,75 por cada viagem realizada.

O preço cobrado pela Uber pode aumentar em função da oferta e da demanda (tarifa dinâmica). Na pesquisa realizada ontem pela reportagem, o aplicativo não informou em nenhum momento que os preços estavam acima do normal. A 99Pop também já implementou em São Paulo uma tarifa dinâmica, em moldes semelhantes à praticada pela Uber, mas informou que esse tipo de cobrança não existe na capital cearense.

Táxi

Na busca pelo menor preço, também é válido pesquisar os descontos oferecidos pelos aplicativos de solicitação de táxi, que têm oferecido diversas promoções para fazer frente à concorrência da Uber e, agora, da 99Pop. Taxistas cadastrados na Easy, na modalidade Economy, oferecem 30% de desconto sobre a fórmula oficial dos preços cobrados pelo taxímetro.

Nas cinco simulações realizadas ontem pela reportagem, as margens de preços estipuladas pelo aplicativo não conseguiram superar os valores das duas plataformas de transporte privado, exceto pelos valores mínimos de R$ 16 para a viagem entre o Terminal do Siqueira e o Aeroporto (a 99Pop estipulou o valor de R$ 16,20) e de R$ 6 para o percurso entre a Praça da Gentilândia e o Terminal Rodoviário (R$ 6,10, na 99Pop).

Entretanto, o consumidor precisa ficar atento, pois o aplicativo costuma oferecer vouchers para determinados segmentos de clientes que, somados ao abatimento da modalidade Economy, acabam deixando a corrida ainda mais barata em relação aos concorrentes.

Promoções

A 99Pop iniciou suas atividades em Fortaleza com promoção. Ontem, o aplicativo estava oferecendo descontos de R$ 15 em duas viagens. Para não ficar atrás, a Uber informou, sem dar mais detalhes, que tem "ações programadas para as próximas semanas na cidade".