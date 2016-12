Turismo vai impulsionar economia de Fortaleza

00:00 · 24.12.2016

Primeiro passo, segundo o novo secretário, é fazer com que a sociedade entenda que o turismo é um negócio para a Capital ( Foto: Fabiane de Paula )

A Secretaria de Turismo de Fortaleza (Setfor) é uma das que estará sob nova administração a partir do dia 2 de janeiro. O escolhido pelo prefeito Roberto Cláudio para assumir o cargo na segunda gestão é Alexandre Pereira, que, atualmente, é presidente do Conselho Gestor das Parcerias Publicas Privadas da Prefeitura de Fortaleza. Segundo ele, o desafio apresentado pelo chefe do Executivo da Capital foi como colocar o turismo de Fortaleza para ser a mola impulsora do setor econômico e produtivo da Capital cearense.

"Quanto mais turismo tivermos, mais vamos gerar economia para os setores de comércio e serviço e toda indústria se beneficia", defende Pereira, que ainda atua como primeiro vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), vice-presidente do Conselho Nacional da Micro e Pequena Empresa na Confederação Nacional da Indústria (CNI) e presidente do Conselho da Micro e Pequena Empresa na Fiec.

Pereira é graduado em Administração de Empresas pela Universidade Estadual do Ceará (Uece) e pós-graduado em Gestão Estratégica pelo Instituto Europeu de Administração e Negócios (Insead), na França; pós-graduado em Gestão Pública e Privada pela UFC e pós-graduado em Gestão Pública pela Fundação Dom Cabral (MG).

Um negócio para a Capital

Pela experiência empresarial e política na área de desenvolvimento econômico, Pereira considera-se animado e com boas perspectivas para o setor. Em sua análise, o primeiro passo a ser feito é fazer com que a sociedade entenda que o turismo é um negócio para Fortaleza. Além do planejamento para o trade, fará estratégias para o comércio e indústria também.

"Já me antecipei e conversei com o presidente da Fiec, Beto Studart, esta semana e vamos trabalhar o turismo e a economia criativa nas rotas estratégicas", revela Pereira.

Neste momento de crise econômica e política, o futuro secretário diz acreditar que é preciso criar um turismo por meio da cultura e das rotas estratégicas, com roteiros gastronômicos e culturais que possam fortalecer Fortaleza como um destino no Brasil e também fora dele.

"Tudo isso por meio de parcerias e criatividade para criar estes mecanismos", destaca. Pereira ainda comenta sobre a aproximação que tem com Roberto Freire, Ministro da Cultura, que deve vir a Fortaleza no próximo mês para alinhar parcerias, o que deve favorecer a Setfor.

Mais mudanças

A Prefeitura Municipal de Fortaleza anunciou na última sexta-feira (23) o novo secretariado para o segundo mandato de Roberto Cláudio, exercício de 2017 a 2020. Nas secretarias relacionadas ao setor econômico, Jurandir Gurgel permanece respondendo pela Secretaria de Finanças (Sefin).

No entanto, houve alteração na Secretaria de Infraestrutura (Seinf), de onde sai Samuel Dias. Quem assume a pasta no dia 2 de janeiro de 2017 será a engenheira Manuela Nogueira. Ela é a única entre os futuros nomeados que já atuava na pasta que vai assumir. Manuela exerce, desde 2013, o cargo de Coordenadora de Projetos da Seinf.

Ela é formada em Engenharia Civil pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e pós-graduada com Especialização em Construção Civil - Tecnologia e Qualidade da Construção pela Universidade Federal de Minas Gerais; em Avaliações e Perícias de Engenharia pelo IPOGGO de São Paulo e em Gestão de Obras e Engenharia pela Unifor.

Também houve mudança na pasta de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. O advogado Mosiah de Caldas Torgan, graduado em Direito pela Universidade Uniceub, de Brasília, assume a secretaria no lugar de Robinson de Castro. Torgan atuou em Brasília nos escritórios Ramos e Rosa Costa e Beber; Filipelli e Papadopol Advogados. Em 2012, assumiu no escritório Caputo Bastos e Sena Advogados, onde atuava até este mês.

Da Adece para a SER II

A troca de cadeiras da Prefeitura afetou ainda o Estado. O presidente da Agência de Desenvolvimento do Ceará (Adece), Ferrúccio Feitosa, saiu do cargo estadual e deve assumir a Secretaria Executiva Regional (SER) II a partir do dia 2 de janeiro.