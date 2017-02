Trump complica obtenção de visto

00:00 · 01.02.2017

Decreto revoga a isenção de entrevista para quem quer renovar o visto até 48 meses após vencimento ( FOTO: AG. BRASIL )

Brasília. A embaixada americana em Brasília publicou em seu site o decreto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que muda regras de concessão de vistos para brasileiros e argentinos.

O documento, classificado como "Ato do Executivo para proteger a nação contra a entrada de terroristas estrangeiros nos Estados Unidos", revoga a isenção de entrevistas para quem quer renovar o visto na mesma categoria até 48 meses após o vencimento. Agora, só quem quer renovar, após 12 meses de vencimento da permissão de entrada, estará liberado da entrevista.

Entrevistas

Também terão de fazer entrevistas brasileiros e argentinos que solicitam o visto pela primeira vez e são maiores de 14 anos e com menos de 79 anos. Antes, estavam isentos de se submeterem a essa etapa do processo os menores de 15 anos e os que tinham mais de 66.

Essas isenções para brasileiros e argentinos foram editas pelo ex-presidente Barack Obama há cerca de dois anos.

'Viagens legítimas'

"O governo dos Estados Unidos está empenhado em facilitar viagens legítimas de visitantes internacionais e ao mesmo tempo garantir a segurança de suas fronteiras", afirma a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, em comunicado.

A representação recomenda que os viajantes se informem sobre se sua categoria de visto foi afetada. O endereço do site da embaixada é http://br.Usembassy.Gov/pt/.

Isentos

Com o decreto do novo presidente dos Estados Unidos, continuam isentos de entrevistas os solicitantes de vistos diplomáticos e oficiais ou de organizações internacionais. As mudanças constam do mesmo decreto assinado na última sexta-feira por Donald Trump suspendendo por 90 dias a entrada de estrangeiros de sete países (Irã, Iraque, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen) nos Estados Unidos.

Nesse período também estão proibidas as emissões de vistos para esses países. Segundo o governo americano, para que sejam revistos os atuais procedimentos de inspeção e se proteja a segurança nacional. A medida foi criticada por diversos países.