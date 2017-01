Triplica apreensão de cédulas falsas

01:00 · 02.01.2017

As cédulas de valor mais alto são o alvo preferido de falsificadores. No Ceará. Foram 20,9 mil notas de R$ 100 retidas.

Um total de 23.260 cédulas falsificadas foram apreendidas pelo Banco Central (BC) de janeiro a novembro de 2016 no Ceará. O número representa um aumento de 175%, ou seja, quase o triplo em relação ao registrado em todo o ano de 2015 (8.447).

A quantidade dos primeiros 11 meses do ano representa um montante de R$ 2,1 milhões, o que representa um crescimento de 225% sobre todo o valor de falsificações do ano passado (R$ 645,3 mil).

A autarquia ressalta que, na contramão do resultado cearense, os índices de falsificação diminuíram em todo o Brasil em relação ao mesmo período de 2015. Neste ano, foram 414,9 mil cédulas falsas, 13% a menos em relação às 474 mil apreendidas no ano passado.

"Algum crescimento pontual, como o mencionado no Ceará, pode ocorrer em determinado momento, possivelmente devido a ações de grupos criminosos locais, e tende a diminuir ao longo do tempo em função do trabalho de combate levado a efeito pela Polícia Federal", informou o BC por meio de nota.

O Estado foi o quinto do País onde o BC mais apreendeu notas falsas de janeiro a novembro deste ano. São Paulo lidera o ranking, com 133.625 notas falsas, seguido por Rio de Janeiro (46.511), Minas Gerais (46.252) e Paraná (24.998).Os três estados com os menores índices foram Roraima (165), Acre (514) e Amapá (519).

Notas mais falsificadas

As cédulas de valores mais altos são o alvo preferido dos falsificadores, sobretudo as da chamada segunda família do real, que começaram a circular em 2010 justamente para dificultar as fraudes. Nos primeiros onze meses deste ano, foram 20,9 mil notas de R$ 100 retidas pelo BC no Ceará, sendo 20,5 mil da segunda família e 421 da primeira família do real. Em seguida, figuram no ranking as de R$ 50 (1,6 mil cédulas) e R$ 20 (360).