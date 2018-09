Total de empregados com deficiência na Esmaltec supera o exigido pela lei

01:00 · 21.09.2018

Francisco Wellington de Sousa passou de auxiliar de produção a processador de peças na Esmaltec. A paralisia infantil, que comprometeu o funcionamento da perna direita, nunca foi um empecilho para que ele procurasse um emprego A Esmaltec tem mais de 55 anos de história e se destaca no mercado brasileiro como uma das maiores empresas de produtos da linha branca, sendo líder nacional em vendas de fogões e bebedouros

A Esmaltec, empresa do Grupo Edson Queiroz, está hoje com uma cota de Pessoas com Deficiência (PCDs) acima do que é obrigatório por lei em seu quadro de funcionários.

Em sua fábrica, localizada no Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), emprega atualmente 142 PCDs. O número supera o percentual previsto pela Lei Federal n° 8.213/91, segundo a qual empresas com mais de mil empregados devem, obrigatoriamente, preencher 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência.

Do total de funcionários, a maioria é portadora de deficiência auditiva, enfatiza o gerente geral de tecnologia na Esmaltec, Carlos Eduardo Salles. "Das 142 PCDs que temos hoje aqui, 54 são portadoras de deficiência auditiva. As demais, são portadoras de outras deficiências, como perda parcial de visão".

Acolhimento

Conforme Salles, independentemente da limitação física que cada colaborador tenha, o bom relacionamento e o acolhimento estão entre os focos principais da empresa. Isso acaba refletindo em ganhos para todos.

"Atualmente, reunimos aqui pessoas com deficiência com desempenhos produtivos ou em sua atividade tão bons quanto o de alguém que não tem deficiência. A lei exige que a gente tenha 5% de PCDs pela cota, mas estamos sempre com essa quantidade a mais no nosso quadro".

Hoje (21), Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, a empresa comemora por conseguir manter a política de PCDs. Provando que as deficiências não são fatores que limitam a inserção destas pessoas na sociedade e no mercado de trabalho, avalia ainda o gerente geral de tecnologia da Esmaltec.

"Por sete anos consecutivos, nós recebemos a premiação do Governo do Estado ("Empresa Completa - Empresa que Inclui") por sermos uma das empresas que mais contrata pessoas com deficiência no Ceará. Isso também tem a ver com esse fato, de não ficarmos restritos a só aquilo que a lei manda".

Inclusão

Auxiliar de cozinha em um dos refeitórios da Esmaltec, Edna Noberto, 37, driblou a baixa estatura - decorrente de um problema de saúde não tratado na infância - e hoje está completamente adaptada ao ambiente de trabalho. A boa relação com os colegas e a adequação da empresa à sua condição facilitaram o dia a dia dela, que tem no trabalho a fonte de sustento de três filhos. Traça como objetivo de vida crescer dentro da empresa e ter uma renda maior e, assim, dar melhores condições de vida para a família. Em paralelo, planeja concluir o 2º grau do Ensino Médio no ano que vem.

Com 18 anos de empresa completados neste mês, Francisco Wellington, 52, passou de auxiliar de produção a processador de peças na Esmaltec. A paralisia infantil, que comprometeu o funcionamento da perna direita e a coluna ainda na infância, nunca foi um empecilho para que procurasse um emprego. Com o trabalho de estamparia de fogão, sustenta a esposa e dois filhos. Da empresa, avalia como imprescindível o bom acolhimento, tanto por parte dos gestores como dos colegas de trabalho. A meta é se qualificar e completar o 2º grau em curso oferecido dentro da própria empresa.

Curso gratuito de libras

No intuito de estimular o bom convívio e a igualdade das pessoas com deficiência em todos os ambientes possíveis da empresa, a Esmaltec também disponibiliza a todos os seus funcionários interessados um curso gratuito de Língua Brasileira de Sinais (Libras). Em média, são formadas duas turmas da capacitação anualmente.

Gestão

Para além dos funcionários, a Esmaltec também oferece aos líderes treinamentos com o tema "Um olhar sobre as pessoas com deficiência na empresa".

Por meio desses treinamentos, os gestores da empresa passam a ter conhecimento dos diferentes tipos de deficiências, das leis de cota, as formas de realizar entrevistas, bem como sensibilizar e gerar momentos de reflexão sobre como cada líder poderá incluir e integrar melhor os seus colaboradores.

"A Esmaltec também promove esse treinamento para que os nossos líderes se preparem para ter pessoas com deficiência na sua equipe e saber como melhor recebê-las e tratá-las".

Participação em eventos

Anualmente, a empresa ainda participa de eventos que ocorrem anualmente, como o DIA D - Dia Nacional de Contratação de Pessoas com Deficiência, no Centro de Profissionalização Inclusiva para a Pessoa com Deficiência (Cepid).

O evento é promovido pelo Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (Sine/IDT), em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e consiste em promover um encontro entre as Empresas e os PCDs que desejem ingressar no mercado de trabalho.

Na ocasião, é realizada a divulgação de vagas existentes para pessoas com deficiência e ainda há o recebimento de currículos.

Protagonista

Oportunidade de conseguir o 1º emprego

Há cerca de um ano e seis meses trabalhando na Esmaltec, Fernando da Silva sentiu dificuldades de encontrar um emprego quando jovem. Com deficiência auditiva desde o nascimento, fez o curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras) e, após algumas tentativas, conseguiu garantir na empresa o seu primeiro emprego. É operador de refrigeração e mantém um relacionamento muito bom com os colegas de trabalho. Pretende fazer outros cursos e, por conseguinte, galgar outras posições na empresa para, assim, proporcionar o melhor que puder às duas filhas.

Fernando da Silva

Operador de refrigeração