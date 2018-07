Toro lança corretora própria

01:00 · 18.07.2018

São Paulo. Depois de receber uma injeção de capital de R$ 46 milhões no ano passado, com a venda de uma fatia minoritária, a Toro Investimentos lançou ontem (17), sua corretora, marcando a primeira fintech brasileira a fazer esse movimento.

"As instituições financeiras estão comprando fintechs para fazer frente a esse mercado e a fintech vai virar uma instituição financeira para proteger o cliente", disse o sócio-fundador da Toro, Gabriel Kallas.

Ele lembrou que historicamente as corretoras nascem em bancos, ou mesmo por meio de aquisições de instituições. Por outro lado, a Toro lança sua corretora do zero. A empresa tem sede em Belo Horizonte e abriu um escritório no Rio de Janeiro.

Em evento na B3, Kallas explicou que o foco da plataforma será nas pessoas físicas que hoje não investem na bolsa. Hoje são mais de 600 mil CPFs de investidores cadastrados na B3.

"Há dezenas de milhões de pessoas que ainda não investem. Existe espaço para liberdade de escolha e simplicidade para devolver às pessoas poder de decisão", disse.