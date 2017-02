Teto de renda no 'Minha Casa' sobe para R$ 9 mil

00:00 · 07.02.2017

O governo prevê que sejam contratadas 610 mil unidades habitacionais em 2017. O anúncio foi bem recebido pela construção civil ( Foto: Yacana Neponucena )

Brasília/Fortaleza. O governo anunciou ontem reajuste de 7,69% das faixas de renda do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), elevando dessa forma para R$ 9 mil a renda máxima beneficiada pelo MCMV.

LEIA MAIS

.Pagamento de crédito atrasado é facilitado

Segundo o Ministério das Cidades, o reajuste elevou a renda beneficiada pela faixa 1,5 de R$ 2,35 mil para R$ 2,6 mil. Na faixa 2, o valor de referência subiu de R$ 3,6 mil para R$ 4 mil Na última faixa, a 3, o valor máximo de renda subiu de R$ 6,5 mil para R$ 9 mil. O aumento, segundo o governo, seguiu a inflação acumulada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). O governo prevê que sejam contratadas 610 mil unidades habitacionais em 2017.

André Montenegro, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon), disse que as medidas do governo Temer são positivas para alavancar o setor. "O anúncio foi bem recebido por todos que estavam presentes na solenidade. Isso vai aumentar a base de clientes, além de aumentar o financiamento através do FGTS". Segundo ele, a alteração vai alavancar os negócios da construção civil. Porém, Montenegro explicou que as regras para os distratos não foram mudadas.

"Não tivemos novidades quanto aos distratos. Mesmo assim eu acredito que as novas medidas vão dar um fôlego maior para o setor", afirmou ele.

De acordo com o diretor do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (Ibef Ceará), Aristarco Sobreira, a repercussão das medidas é altamente positiva. "O setor entende que isso tem impacto direto, além de que notícias como essa criam ânimo para a economia". Ele ainda acredita que todos os indicadores apontam para uma retomada do crescimento.

O governo também anunciou o aumento no valor máximo dos imóveis que podem ser incluídos nas operações com FGTS. Em São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, o valor máximo do imóvel subiu de R$ 225 mil para R$ 240 mil. Nas capitais do Nordeste e Norte, o valor passou de R$ 170 mil para R$ 180 mil.

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, destacou que medida amplia em R$ 8,5 bilhões o volume de recursos de financiamento e subsídios destinados à habitação. O montante passa de R$ 64,4 bilhões para R$ 72,9 bilhões.

A maior parte dos subsídios, de R$ 1,2 bilhão, será do FGTS, segundo Oliveira. A União responde por R$ 200 milhões em subsídios.

Emprego

O argumento do governo é que a proposta irá aumentar o emprego no setor de construção, além de facilitar o acesso do brasileiro à casa própria. A meta de contratações envolve todas as faixas: 170 mil para a faixa 1; 40 mil para a faixa 1,5; e 400 mil para as faixas 2 e 3.

Oliveira reforçou que o objetivo de atualizar é "dar continuidade" no programa MCMV é retomar a geração do emprego. "O objetivo é que o MCMV tenha no seu cerne a geração do emprego. Estamos dando continuidade ao processo de estabilização da economia e retomada do crescimento", afirmou.

Dyogo disse ainda que o governo não gosta de fazer corte de gastos. "Não somos masoquistas nem temos prazer em ter cortes de gastos. O que nos interessa é ter mais eficiência no gasto público", declarou.

Distrato

Questionado sobre se o acordo em relação aos distratos imobiliários - devolução em caso de desistência da compra de um imóvel - teve avanços ou tem data para ser anunciado, o ministro das Cidades, Bruno Araújo, afirmou que o assunto ainda é algo que está sendo discutido dentro do governo.

"Não há nada de objetivo decidido em relação à questão da regulamentação do distrato e nada a ser anunciado a esse respeito", disse ele.