Teto de gastos trará superávits

00:00 · 31.01.2017

Brasília. O teto de gastos para o setor público permitirá ao país voltar a economizar para pagar os juros da dívida pública, disse ontem (30) o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Em vídeo divulgado durante a apresentação dos resultados fiscais de 2016, Meirelles afirmou que a Emenda Constitucional 95, que limita os gastos públicos pelo período de 20 anos, facilitará a retomada da confiança na economia brasileira.

"O teto de gastos agora vai permitir ao Brasil voltar gradualmente a produzir superávits primários (economia para pagar os juros da dívida pública), gerando a economia necessária para a estabilização e redução da dívida pública federal e a necessária confiança para a retomada do crescimento econômico", disse.

Limite

Segundo o Tesouro Nacional, o governo federal poderá gastar até R$ 1,302 trilhão em 2017. O valor equivale às despesas sujeitas ao teto em 2016 corrigido em 7,2%, como estabelecido pela emenda constitucional que introduziu o teto de gastos. O cálculo exclui as transferências constitucionais (repasses obrigatórios para estados e municípios), créditos extraordinários, despesas com a realização de eleições e aumentos de capital de empresas estatais, que estão fora do teto de gastos.