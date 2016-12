Tesouro Direto ganha cada vez mais adeptos

00:00 · 31.12.2016

Com uma das taxa de juros mais altas do mundo (13,75% ao ano), mesmo com os recentes cortes, e a baixa rentabilidade da Caderneta de Poupança, que até pouco tempo não superava nem a inflação, os títulos da dívida pública do governo federal, negociados pelo Programa Tesouro Direto, passaram a atrair cada vez mais os pequenos investidores. Por meio do programa, é possível comprar títulos cuja rentabilidade acompanha a taxa Selic, a inflação ou o IGPM (Índice Geral de Preços do Mercado). Esses são os títulos pós-fixados.

Mas também é possível aplicar nos títulos pré-fixados, que passam a ser mais atrativos em momentos de tendência de queda da taxa de juros. "Aplicar no Tesouro Direto é acessível pelo valor, pelo custo de manutenção, e é muito simples para fazer o cadastro", diz Delano Macedo. "Se você comprar um prefixado para um ou dois anos, talvez tenha um rendimento interessante, podendo vender o título com ganhos mesmo antes do vencimento", diz, ressaltando que neste caso o investidor precisa estar convicto sobre a tendência de queda dos juros, pois se a Selic subir ele pode ter perdas no curto prazo.

Para os mais conservadores, Ênio Arêa Leão recomenda os títulos atrelados à inflação (Tesouro IPCA), que garantem um rendimento em torno de 6% acima da inflação. "Esses títulos trazem um menor risco porque trabalham com juro real", diz. "Mas o prazo para o vencimento vai depender de cada pessoa". Há títulos, por exemplo, com vencimento em 2050, o que segundo Leão pode render uma boa aposentadoria se o investidor fizer aplicações regulares ao longo dos anos.

LCI e LCA

Como alternativa aos títulos oferecidos pelo Tesouro e como forma de diversificação, a LCI (Letra de Crédito Imobiliário) e a LCA (Letra de Crédito do Agronegócio) são opções de renda fixa consideradas conservadoras. São isentas de Imposto de Renda e geram rendimentos superiores aos da Poupança. "As taxas não são tão atraentes, mas o que você recebe é líquido de imposto. E se você fizer a conta de quanto vai receber em um título atrelado à Selic, a LCA pode ser uma alternativa para diversificar" diz Sérgio Melo. Para quem tem investimentos acima de R$ 250 mil, ele recomenda que os investimentos sejam feitos em mais de uma instituição financeira, com no máximo R$ 250 em cada uma delas, para ficar coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito que cobre até R$ 250 mil por CPF, caso o banco quebre, por exemplo.

Recorde

Com recorde de operações no mês de novembro, o Programa Tesouro Direto chegou a um estoque de R$ 39,6 bilhões em títulos nas mãos dos participantes. O valor foi 8% superior ao estoque de outubro (R$ 38,1 bilhões) e 64,9% maior do que em novembro de 2015 (R$ 24,0 bilhões). Segundo o Tesouro Nacional, foram 181.498 operações de investimento em novembro, com valor médio de R$ 10.142. E 71,9% das aplicações tiveram valores de até R$ 5 mil, mostrando o uso do Tesouro Direto, principalmente, por pequenos investidores.

No mês de novembro, o número de investidores ativos chegou a 382.559, com uma alta de 73,4% no acumulado em 12 meses. Enquanto a quantidade de investidores cadastrados no programa chegou a 1,077 milhão, com expansão de 78,4% no mesmo período. (BC)