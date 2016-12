Tesouro Direto bate recorde de R$ 39 bi

00:00 · 20.12.2016

São Paulo. Com recorde de operações em novembro, o Programa Tesouro Direto chegou a um estoque de R$ 39,6 bilhões em títulos nas mãos dos participantes dessa modalidade. O montante é 8% superior ao estoque de outubro (R$ 38,1 bilhões) e representa uma alta 64,9% em relação a novembro de 2015 (R$ 24,0 bilhões).

Segundo o balanço divulgado ontem, as aplicações no mês passado somaram R$ 1,8 bilhão, enquanto os resgates ficaram em R$ 715,2 milhões, dos quais R$ 669,1 milhões se referem a recompras e R$ 46 milhões a vencimentos dos papéis. Em novembro, foram 181.498 operações de investimento, com valor médio de R$ 10.142, mas 71,9% das aplicações tiveram valores de até R$ 5 mil, o que mostra que Mais da metade da demanda em novembro foi por títulos indexados a IPCA, que responderam por 58,4% do total. Na sequência, os papéis remunerados pela Selic tiveram 24,2% de participação, enquanto os títulos prefixados corresponderam a 17,4% nas operações. Os títulos remunerados por índices de preços respondem pelo maior volume no estoque, alcançando 62,5%. Na sequência aparecem os títulos indexados à taxa Selic, com participação de 19,0%, e os prefixados, com 17,6%.

Investidores

No mês passado, o número de investidores ativos chegou a 382.559 com uma alta de 73,4% em 12 meses. Já a quantidade de investidores cadastrados no programa chegou a 1,077 milhão, com expansão de 78,4% no mesmo período.

ANÁLISE

Bolsa fecha em queda de 2,1%

O Ibovespa fechou em baixa de 2,19% ontem (19), aos 57.110,99 pontos. É a menor pontuação em três meses. O giro financeiro foi de R$ 11,4 bilhões.

Segundo analistas e operadores, o principal índice da Bolsa foi influenciado principalmente pelo exercício de opções sobre ações, que movimentou R$ 4,36 bilhões. "Muitos investidores foram obrigados a comprar papéis mais caros durante o exercício e, para honrar os compromissos, acabaram tendo que vender ações", afirma Ari Santos, gerente de renda variável da corretora H.Commcor.

As mais negociadas neste pregão, as ações PNA da Vale recuaram 6,32%; as ordinárias perderam 6,12%. Ambas lideraram o ranking de quedas do Ibovespa. Já as ações da Petrobras perderam 2,71% (PN) e 3,19% (ON). No setor financeiro, Itaú Unibanco PN caiu 2,69%; Bradesco PN, -2,18%; Bradesco ON, -2,04%; Banco do Brasil ON, -2,23%; Santander unit, -1,59%; e BM&FBovespa ON, +0,84%.

O dólar caiu ante o real, e teve comportamento misto no exterior. A moeda americana à vista fechou em baixa de 0,51%, a R$ 3,3756; o dólar comercial caiu 0,50%, a R$ 3,3750.