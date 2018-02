Tesouro Direto atinge 1,9 milhão de investidores

01:00 · 27.02.2018

Brasília. O Tesouro Direto tem recorde de novos participantes: foram 82.568 investidores que passaram a fazer parte do programa em janeiro deste ano. Os números são do Relatório Mensal da Dívida Pública Federal, divulgado, ontem (26), pelo Tesouro Nacional. Com isso, o Tesouro Direto atingiu 1,9 milhão de investidores cadastrados, alta de 60% em 12 meses.

O número de investidores ativos chegou a 542 mil, uma variação de 35,1% nos últimos 12 meses. A maior parte das operações do programa é de até R$ 5 mil e elas responderam por 79% do total do Tesouro Direto, revelando uma grande presença de pequenos investidores.

O Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional - desenvolvido em parceria com a Bolsa de Mercadorias e Futuros e Bovespa - para a venda de títulos públicos federais a pessoas físicas, por meio da internet. Ele foi criado em 2002 para democratizar o acesso aos títulos públicos.

O estoque do programa fechou o mês de janeiro com R$ 47,2 bilhões, um aumento de 13% em relação a janeiro de 2017. Títulos indexados à inflação representaram mais de 60% do estoque.