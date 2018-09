Térmicas mais caras seguirão acionadas

01:00 · 20.09.2018

O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, decidiu, ontem (19), manter o acionamento de usinas termelétricas mais caras, pela quarta semana seguida. A decisão vale para as usinas com Custo Variável Unitário até R$ 766,28/MWh para o período de 22 a 28 de setembro.

Nas refinarias

Preço da gasolina é mantido em R$ 2,251

A Petrobras anunciou a manutenção do preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias em R$ 2,2514 para esta quinta-feira (20). Desde o dia 14 de setembro, o combustível permanece na máxima histórica após a estatal ter passado a divulgar o preço médio diariamente em seu site, em 19 de fevereiro.