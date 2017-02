Térmica tem operação estendida

00:00 · 02.02.2017

A operação comercial da usina termelétrica Maracanaú I, localizada na cidade de mesmo nome da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foi prorrogada em decreto da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) publicado ontem. Além da térmica cearense, outros 12 empreendimentos do tipo também tiveram o funcionamento estendido.

Com a medida da Agência, a Maracanaú I deve encerrar as atividades apenas em 31 de janeiro de 2018. Acompanham ela as usinas TermoParaíba, Termonordeste, Termomanaus, Pau Ferro, Potiguar e Potiguar III, Global I e II, Geramar I e II, Viana e Campina Grande.

Contatada, a Aneel, no entanto, não informou qual a justificativa para o prolongamento da operação das usinas.

Taxa extra

Já sobre o pedido das térmicas instaladas no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), a Aneel endossou que o parecer da Agência foi negativo, impedindo a paralisação do funcionamento das usinas. Há meses os empreendimentos protestam contra a taxa extra pelo consumo de água, que fez a conta das térmicas duplicar.

Contatada, a assessoria da Eneva, a qual é responsável pela operação das térmicas juntamente da EDP, informou que os empreendimentos "seguem operando normalmente, segundo orientação do Operador Nacional do Sistema (ONS)". Já sobre o processo movido pelas duas empresas no Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE) no fim do ano passado contra o governo do Estado do Ceará - responsável pela implantação da taxa extra -, a assessoria da usina informou que "não há novidade".

A justificativa do governo em aplicar a taxa extra para o abastecimento dos empreendimentos é a estiagem que afeta os reservatórios do Estado, que há cinco anos enfrenta longos períodos sem uma quadra chuvosa que atenda as demandas do Estado.