Térmica: geração em novembro

01:00 · 10.10.2017

Navio de regaseificação atracado no Porto do Pecém é responsável por enviar gás para a produção da usina termoelétrica da Petrobras ( Foto: Regina Carvalho )

Parado desde o dia 18 de setembro para manutenção programada, o terminal de regaseificação que fica no Porto do Pecém deverá retomar suas operações no dia 7 de novembro, "após realizadas todas as manutenções preventivas dos sistemas críticos do terminal, além de manutenções corretivas pontuais", segundo informou, em nota, a Petrobras.

Em decorrência da parada, a Termo Fortaleza, usina termeletrica localizada no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), está parada. Segundo informou o Ministério de Minas e Energia (MEE) após reunião mensal do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), a usina não está operando momentaneamente porque o terminal de regaseificação do Pecém, que fornece o GNL para a planta está em manutenção.

Substituição

Em junho, a estatal trocou o navio responsável pelo processo de regaseificação. O Golar Spirit foi substituído pelo navio Experience. Há uma orientação do Comitê do Setor Elétrico para que a Petrobras procure trabalhar no sentido de garantir o suprimento de combustível a um grupo de usinas térmicas que estão indisponíveis e que podem reforçar o sistema elétrico. O Terminal de Regaseificação do Pecém foi o primeiro terminal flexível de regaseificação de gás natural liquefeito (GNL) a entrar em operação no Brasil.

A unidade tem capacidade de transferir até 7 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural para o Gasoduto Guamaré-Pecém (Gasfor), atendendo principalmente as termelétricas Ceará e Fortaleza.

Em abril, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, anunciou a intenção de reunir investidores interessados em adquirir participação no terminal de regaseificação do Pecém.

A companhia iniciou, no ano passado, o processo competitivo para a venda do terminal cearense. A ideia era apresentar aos investidores o programa de parcerias e desinvestimentos da estatal no Estado.

Capacidade

7 milhões

de m³ de gás natural/ dia é a capacidade de transferência do terminal para o Gasoduto Guamaré-Pecém, que atende as termelétricas Ceará e Fortaleza