Temporada de liquidações tem desconto de até 70%

01:00 · 06.07.2018

Com a chegada de julho, mês de férias escolares, os shoppings de Fortaleza aproveitam o período para oferecer descontos e, em contrapartida, atrair mais clientes e, assim, aumentar o volume total de suas vendas.

Até o dia 8 de julho, lojas dos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy vão participar do Saldão de Férias, ação que prevê a oferta de descontos que variam de 30% a até 70%.

A economia vai abranger produtos dos mais variados segmentos como vestuário feminino, masculino e infantil, calçados, acessórios, perfumaria, brinquedos, decoração, entre outros.

C&A, Zara, Adidas, Renner, Riachuelo, Luigi Bertolli, Jorge Bischoff, Calvin Klein, Track & Field, Ri Happy, MMartan, Cecilia Dale, Artex, Sapataria Nova, New Balance, Mr. Cat, Lacoste, estão entre as lojas que vão aderir ao Saldão de Férias no RioMar Fortaleza. Já no RioMar Kennedy, fazem parte da ação: Riachuelo, Renner, Centauro, Artex, Vivara, Aliança de Ouro, L'acqua di Fiori, Hannah Vest, Donna Maroka, Maluzinha, Confort, Sapataria Nova, Outlet Lingerie, T-Shirt in Box, Skyler, Zefirelli, MR2, Multicoisas, entre outras. As promoções das lojas participantes podem ser conferidas em detalhes nas redes sociais dos dois shoppings.

'Liquida Geral'

Várias lojas de diversos segmentos - como roupas, calçados, acessórios e perfumaria - do Shopping Parangaba também vão oferecer aos clientes descontos de até 70%, na campanha "Liquida Geral", que segue até o dia 31.

Além da redução de preços, alguns estabelecimentos do centro de compras estão realizando promoções do tipo: "Compre um, ganhe outro" ou "Compre 3, pague 2". Conforme o superintendente do Shopping Parangaba, Leonardo Franco, a ação é uma oportunidade para alavancar os resultados esperados para o período, quando as vendas no shopping devem registrar um crescimento médio de 8% e incremento de 10% no fluxo, se comparado a igual período do ano passado.

Inaugurações

No shopping Iguatemi Fortaleza, algumas lojas também vão oferecer descontos de até 50% em seus produtos e serviços, afirma o superintendente do shopping, Wellington Oliveira. "Muitas lojas do shopping estão com promoção, principalmente agora, depois do Dia dos Namorados e antes do lançamento de coleções".Ainda de acordo com o superintendente, julho reserva outras novidades ao cliente do Iguatemi. A primeira ocorre amanhã (7), com a inauguração da loja conceito da iPlace, principal revendedora dos produtos Apple. A unidade se tornará uma das cinco existentes no Brasil.

Posteriormente, no dia 19 de julho, será inaugurada uma loja da Fast Shop, rede brasileira que comercializa eletrodomésticos e eletroeletrônicos de luxo.

Valores

No Shopping Aldeota, os descontos não fazem parte de uma ação propriamente dita do centro de compras, mas de iniciativas das próprias lojas. De acordo com a assessoria, C&A, Chilli Beans e Meia Sola, são algumas das lojas que vão oferecer produtos com até 50% de desconto neste mês.