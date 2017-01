Temporada de descontos chega ao varejo da Capital

01:00 · 02.01.2017

O Shopping Iguatemi estima que 60% das 450 lojas e quiosques estejam ofertando preços promocionais aos clientes a partir desta semana. ( Foto: Natinho Rodrigues )

Logo no dia 26 de dezembro, algumas vitrines do Shopping Iguatemi começaram a ser modificadas e receber adesivos anunciando as liquidações. Conforme levantamento preliminar do shopping, até o dia 29 de dezembro, 40% das lojas do empreendimento já ofereciam descontos de até 70%.

"Acreditamos que na segunda semana de janeiro, cerca de 60% das 450 lojas e quiosques do Iguatemi estejam com descontos para os consumidores. É um período típico de liquidação no varejo, onde as marcas buscam zerar estoque antes do lançamento das novas coleções", adianta Wellington Oliveira, superintendente do Iguatemi.

O North Shopping Fortaleza também já possuía lojas em liquidação pouco tempo depois do Natal, com descontos entre 50% e 60%. A expectativa é que, nesta semana, mais marcas entrem em promoção.

No North Shopping Jóquei, a Lojas Americanas esteve com campanha promocional entre os dias 26 de dezembro e 1º de janeiro. Casas Bahia, Riachuelo e Caso Pio começarão sua temporada de preços baixos a partir de hoje. No Via Sul Shopping, cerca de 50% dos lojistas já oferecem descontos, que devem seguir até fevereiro.

No Shopping Parangaba, que promove em janeiro o "Pechincha Day", os descontos ficam entre 40% e 70%. A liquidação começa no dia 12 de janeiro e segue até o dia 22 deste mês. A expectativa é de que a ação gere um crescimento de 12% nas vendas e 15% no fluxo, comparado ao mesmo período do ano passado, conforme o Shopping Parangaba. Estão confirmadas na liquidação, até o momento, Centauro, Sandelly, Aliança de Ouro e Athos, dentre outras. Além disso, o shopping vai organizar uma exposição de looks no mall durante a promoção.

No Shopping Del Paseo, algumas lojas ainda estão com promoções remanescentes do período natalino, com descontos de até 50%, segundo o superintendente do Shopping, Eizon Said. Os descontos devem durar até a baixa dos estoques para a chegada das novas coleções. As lojas do empreendimento também farão promoções em janeiro e a lista dos estabelecimentos participantes será divulgada neste início de mês.

O Saldão RioMar de férias está programado para começar na sexta-feira, dia 6, e deve ir até o dia 8 de janeiro, com descontos de 30% a 70%. A promoção é válida para os dois empreendimentos - Kennedy e Papicu. No momento, o Shopping RioMar destaca que há apenas liquidações pontuais. O mesmo vem ocorrendo no Grand Shopping, que está com promoções específicas, mas também se prepara para uma grande liquidação.

Economia

A tática não é algo novo para o comércio. E nem para o consumidor, que muitas vezes se prepara para aproveitar o período, assim como a funcionária pública temporária Leilane Barros, que está se programando para as liquidações. "Sou uma consumidora muito econômica, tanto que, no fim do ano, não compro nada para depois aproveitar os descontos. Me programo sempre".

Para ela, vale a pena esperar um pouco mais. "Peças de roupa, sapatos. Vale a pena mesmo, com certeza", destaca, ressaltando ainda que, mesmo em temporada de promoção como a do período pós-festivo, ela não descarta dar uma boa pesquisada nas lojas antes de comprar.