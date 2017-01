Temer quer PAC enxuto e vai gastar R$ 80 bi

00:00 · 24.01.2017

A Transposição das Águas do Rio São Francisco deve ser o único projeto da lista do PAC que deve terminar em 2018 a afetar diretamente o Ceará ( Foto: André Costa )

O presidente Michel Temer vai reformular o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com o objetivo de torná-lo mais enxuto. Para tanto, o governo vai se concentrar nas obras que podem ser concluídas até 2018. A meta é desembolsar mais de R$ 80 bilhões até o fim do ano que vem para finalizar os projetos em andamento.

A lista inclui a Ferrovia Norte-Sul, a transposição do Rio São Francisco - única da lista que deve afetar o Ceará -, a rodovia BR-163, no Pará, os aeroportos de Vitória (ES) e Macapá (AP) e a ponte do Rio Guaíba, no Rio Grande do Sul.

Em 2016, o PAC custou cerca de R$ 42 bilhões aos cofres públicos. Segundo o secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura do Ministério do Planejamento, Hailton Madureira, a ordem é usar recursos do orçamento para concluir obras em curso.

"Estamos concentrados em utilizar espaço financeiro compatível com o Orçamento. Não queremos pulverizar esforços e recursos, estamos focados nas obras em curso. Precisamos gerar retorno", disse o secretário recentemente em entrevista ao jornal O Globo. Madureira pondera, no entanto, que todo programa de governo precisa de melhorias. Ele citou a necessidade de coordenação maior entre os planos elaborados pelos ministérios para áreas como energia e transportes, combinados com as perspectivas futuras da produção, que demanda avanços da infraestrutura nacional.

Em nota, o Ministério do Planejamento afirmou que "o governo está discutindo quais obras serão executadas em 2017 e 2018 para que sejam concluídas rapidamente e tragam benefícios diretos à população. Quando finalizada essa análise, as ações serão amplamente divulgadas".

Dificuldades

Para o economista Luiz Gonzaga Belluzzo, o PAC foi uma boa ideia, mas encontrou dificuldades. Ele aponta que não foi fácil encontrar cooperação adequada entre Estado e setor privado, além de problemas na atração do investimento. Para José Velloso, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), o Brasil precisa reeditar o PAC. De acordo com ele, o programa no passado se tornou um conjunto de intenções.

Concessões

Mantendo ou não o nome PAC, o programa vai continuar a investir em obras a serem concluídas até o final de 2018, quando termina o governo Temer.

A equipe do Planejamento passou nos últimos dias por ministérios em Brasília fazendo filtro de obras. As que demandam mais tempo para ficarem prontas deverão ser transferidas para o programa de concessões. Neste momento, o governo também prepara uma retomada de 1,6 mil obras paradas pelo País, ao valor de R$ 2,2 bilhões.