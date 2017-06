Temer pede cautela com 'pacote de bondades'

00:00 · 14.06.2017

Brasília. Apesar das pressões de sua equipe política, o presidente Michel Temer resiste à adoção imediata de propostas de estímulo à economia que possam aumentar o rombo das contas públicas, como a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda (IR).

O Palácio do Planalto foi alertado pelo Ministério da Fazenda de que medidas consideradas muito flexíveis, em oposição ao discurso de austeridade do ajuste fiscal, poderiam deteriorar o que ainda resta de credibilidade do governo diante do mercado.

Temer pediu que seus auxiliares ampliem os estudos sobre propostas para retomar o consumo, aumentar a renda da população e estimular investimentos, mas avisou que nenhuma decisão será tomada até que ele volte de uma viagem oficial à Rússia, em 23 de junho. Os principais conselheiros políticos de Temer insistem na adoção de um "pacote de bondades" para ajudar o presidente a melhorar sua popularidade em meio à crise aberta a partir da delação da JBS.

Propostas

Essa área do governo trabalha com propostas de alívio no IR para pessoas físicas, como a redução de alíquotas e o aumento da parcela da população que fica isenta de pagar o tributo. O Ministério da Fazenda, entretanto, considera impossível a adoção de medidas que representem perda de arrecadação, no momento em que o governo já tem dificuldades para cumprir a meta fiscal - que prevê déficit de R$ 139 bilhões este ano.

O presidente decidiu adotar uma postura cautelosa diante desse debate por temer que a abertura de uma crise culmine, no limite, na demissão de parte da equipe econômica.