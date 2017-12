Temer libera R$ 1,9 bi para estados e municípios

01:00 · 22.12.2017

Brasília. O presidente Michel Temer sancionou ontem (21) o projeto de lei que libera o repasse, pela União, de R$ 1,9 bilhão para os Estados, Distrito Federal e municípios referentes a compensações da Lei Kandir devido à isenção de ICMS para produtos exportados. O projeto foi aprovado pela Câmara em 6 de dezembro e, com tramitação rápida, passou pelo plenário do Senado no dia 13 deste mês. O governo espera que, com o repasse, os governadores se empenhem para ajudar na aprovação da reforma da Previdência.

O recurso costuma ser repassado todos os anos pelo governo como compensação pelas perdas com a Lei Kandir. A maioria dos governadores conta com o dinheiro para pagar o 13º salário dos servidores estaduais. Entre os Estados que mais receberão recursos estão Mato Grosso (26%), Minas Gerais (13,3%) e Rio Grande do Sul (9,69%).