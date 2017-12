Temer deve sancionar Refis no dia 4 de janeiro

01:00 · 20.12.2017

Brasília. O presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, afirmou, ontem (19), que acertou com o presidente Michel Temer que a sanção do Refis para as micros e pequenas empresas será no dia 4 de janeiro. O plenário do Senado aprovou, no último dia 13, o Projeto de Lei que cria um novo programa de parcelamento de débitos tributários, conhecido como Refis, para micros e pequenas empresas. Segundo Afif Domingos, por conta do acordo que foi feito, não haverá vetos na matéria.

Para aderirem ao programa, as empresas terão de pagar entrada de 5% do valor da dívida, que poderá ser dividida em até cinco parcelas consecutivas. O saldo restante após a entrada poderá ser pago de três formas diferentes: à vista, com desconto de 90% em juros e 70% em multa; parcelado em 145 meses, com abatimentos de 80% e 50%, respectivamente; e em 175 meses, de 50% e 25%. O prazo de adesão será de 90 dias, contados após a promulgação da lei.

Contratações

De acordo com Afif Domingos, "o mundo das pequenas empresas está otimista e vai contratar". O presidente do Sebrae afirmou, ainda, que as micros e pequenas empresas estavam ameaçadas de extinção e lembrou que aproximadamente 600 mil empresas foram notificadas pela Receita Federal de que se não acertassem seus débitos sairiam do regime Simples.